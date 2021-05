Antonio Rudiger: “Quem entrou fez a diferença”

Depois de grande exibição contra o Manchester City, o zagueiro Antonio Rudiger valorizou o espírito de equipe para justificar o bom momento na temporada.

Apesar de sair perdendo, o Chelsea virou a partida contra os comandados de Pep Guardiola.

Análise de um “jogo louco”

Durante os últimos minutos do primeiro tempo, o Manchester City dominou as ações ofensivas. Porém, não conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem.

“Foi um jogo louco! Concedemos nos últimos minutos do primeiro tempo, depois houve o pênalti que também foi defendido por Edou [Mendy]. Depois saímos para o segundo tempo e começamos muito forte após o intervalo”. – Explicou Rudiger.

“Contra uma equipe como o City, você pode aceitar que eles terão muito da bola. Antes do jogo, todos nós já sabíamos que teríamos momentos em que sofreríamos. Passamos por isso e continuamos a trabalhar duro”.

“Além do gol e do pênalti, acho que eles não criaram muito. Permanecemos focados em nosso jogo e sempre acreditamos que poderíamos criar nossas próprias chances.”

Elenco forte

Mesmo poupando, Thomas Tuchel conseguiu montar um time competitivo. Por isso, Rudiger valorizou o elenco do Chelsea.

“Mostramos um grande espírito de luta. Mesmo os jogadores que não jogam com tanta frequência entraram no time contra uma equipe muito forte do City e fizeram a diferença para nós e isto é muito importante porque mostra que precisamos que todos façam a sua parte.”

“Eles são muito fortes, mas também são humanos, e haverá momentos em que cometerão erros. Quando isso acontece, é preciso estar pronto para puni-los e nós fizemos isso no final com nosso gol vencedor e foi um grande sentimento para todos obterem esta vitória.”

