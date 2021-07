Ann-Katrin Berger renova com o Chelsea Women

Nesta quarta-feira (28), o Chelsea anunciou a renovação da goleira Ann-Katrin Berger. A princípio, o novo vínculo vai até 2024. Porém, há a possibilidade do clube estender por mais um ano.

A goleira alemã de 30 anos está no clube desde 2019. Ainda que tenha uma idade mais “avançada”, Berger se encontra em seu auge. Na última temporada, foi eleita Melhor Goleira da Women’s Super League e foi essencial na campanha do Chelsea.

As falas após o novo contrato

De pronto, Berger falou para o site do Chelsea sobre a renovação. “Estou muito feliz por ficar mais tempo aqui. As jogadoras, o time e a comissão técnica me fazem uma melhor jogadora. Então, não tem nenhum motivo para eu querer estar em outro lugar.”

Em seguida, o diretor geral, Paul Green, também comentou a extensão do vínculo. “Ann é uma jogadora importante para gente e provou ser uma das melhoras goleiras do mundo com suas performances. Sentimos que ela está atingindo seu auge e estamos ansiosos para ver como ela se sai nos próximos anos.”

Mais uma jovem da base com contrato profissional

Além disso, nesta semana o Chelsea também anunciou o primeiro contrato profissional de Aggie Beever-Jones. A atacante de 18 anos segue os passos de Emily Orman e Charlotte Warldaw, que também se tornaram jogadoras profissionais nessa janela.

Beever-Jones fez sua estreia contra o Aston Villa, em janeiro desse ano. Ainda nessa temporada, a inglesa jogou contra o London City Lionesses em abril. A princípio, Beever-Jones deverá ser emprestada para outro clube da Inglaterra, para ganhar tempo de jogo.

