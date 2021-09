Confira o resumo da Data FIFA das jogadoras do Chelsea Women

Nos últimos, 18 blues serviram suas seleções. A maioria esteve em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Apenas Sam Kerr, da Austrália, não fez partidas pela competição, uma vez que seu país já está classificado como sede.

No geral, a parada foi produtiva para as atletas. Em 18 jogos, foram 16 vitórias, um empate e uma derrota. Dessa forma, grande parte já está com a classificação para a Copa bem encaminhada. Agora elas focam as atenções para o clássico contra o Manchester United, neste domingo (26), pela Women’s Super League.

Antes de a bola rolar, o Chelsea Brasil fez um resumo do desempenho das blues na Data FIFA. Confira a seguir:

Austrália – Sam Kerr

Assim como já dito, a Austrália de Kerr não irá jogar as Eliminatórias. Por isso, marcou um amistoso contra a Irlanda. A partida marcou a centésima partida da atacante com seu país. Entretanto, as “Matildas” perderam por 3 a 2.

Coreia do Sul – Ji So-Yun

A meio-campista Ji fez história com a camisa sul-coreana. Primeiramente, no confronto contra a Mongólia, a seleção fez sua maior goleada, ao vencer por 12 a 0. Além disso, Ji marcou um gol e se tornou a maior artilheira de seu país (entre homens e mulheres). Na segunda partida, a Coreia voltou a vencer, dessa vez o Uzbequistão, por 4 a 0.

Dinamarca – Pernille Harder

Da mesma forma que Ji, Harder também se tornou a maior artilheira de seu país. A capitã dinamarquesa liderou sua seleção nas vitórias contra Malta (7×0) e contra Azerbaijão (8×0). O gol histórico foi marcado na primeira partida.

Noruega – Guro Reiten

Outra seleção com duas vitórias foi a Noruega. Com Reiten em campo durante todas as duas partidas, as nórdicas venceram a Armênia por 10 a 0 e Kosovo por 3 a 0. A meia blue acabou não marcando, mas deu uma assistência contra a Armênia.

Alemanha – Ann-Katrin Berger e Melanie Leupolz

Com duas atletas do Chelsea convocadas, a Alemanha venceu seus dois confrontos. Entretanto, as jogadoras blues pouco atuaram. Berger não jogou nenhuma vez, enquanto Leupolz ficou no banco contra a Bulgária (7×0) e jogou 20 minutos contra a Sérvia (5×1). Apesar disso, a meia marcou um golaço na segunda partida.

Suécia – Zećira Mušović, Magdalena Eriksson e Jonna Andersson

De pronto, a Suécia foi a segunda seleção com mais blues convocadas. Entretanto, apenas Eriksson jogou as duas partidas. Na primeira, em uma vitória por 1 a 0 contra a Eslováquia, Andersson acompanhou a zagueira. Porém, a lateral não foi capaz de jogar no segundo confronto, afastada por suspeita de COVID-19. Até então, não há mais informações.

Com Mušović no banco mais uma vez, apenas Eriksson atuou na vitória por 4 a 0 contra a Geórgia. A capitã do Chelsea marcou um gol e foi eleita a melhor em campo.

Escócia – Erin Cuthbert

Um dos destaques individuais nessa data FIFA, Cuthbert jogou as duas partidas da Escócia. Na primeira, perdeu um pênalti, mas aproveitou o rebote e marcou. Na ocasião, sua seleção venceu a Hungria por 2 a 0. Em seguida, contra as Ilhas Faroé, Cuthbert marcou novamente e deu uma assistência. A partida acabou 7 a 1 para as escocesas.

Entretanto, a jogadora do Chelsea teve que sair de maca após um choque de cabeça. Ainda não há informações sobre uma possível lesão. Cuthbert também foi eleita a melhor em campo nos dois jogos.

País de Gales – Sophie Ingle

A capitã galesa jogou por 90 minutos nas duas partidas. Na primeira, uma vitória por 6 a 0 contra o Cazaquistão, na qual Ingle deu uma assistência. Na sequência, liderou sua equipe para uma vitória por 1 a 0 contra a Estônia.

Holanda – Aniek Nouwen

De primeira, a Holanda de Nouwen começou com um frustrante empate contra a República Tcheca, em 1 a 1. Apesar disso, a zagueira blue teve um bom desempenho e deu a assistência para o gol de empate. Por outro lado, na partida seguinte, as holandesas bateram a Islândia por 2 a 0.

Inglaterra – Carly Telford, Jess Carter, Millie Bright, Niamh Charles, Fran Kirby e Beth England

A princípio, a Inglaterra foi a seleção com mais jogadoras do Chelsea no elenco. Porém, Telford e Carter nem entraram em campo. Ainda assim, as blues inglesas brilharam. Primeiramente, Bright, Charles e England participaram da goleada por 8 a 0 contra a Macedônia do Norte. England saiu do banco e marcou dois gols.

Depois, outra goleada por 10 a 0 contra Luxemburgo. Dessa vez, Kirby atuou e deu uma assistência. Bright e England também jogaram, sendo que a zagueira marcou dois gols e atacante anotou mais um. Foram os primeiros gols de Bright com a camisa da Inglaterra

