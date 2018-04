Roy Bentley, Southampton e olhai o sub-19 no campo

Roy Bentley: Descanse em paz, first captain. Roy Bentley faleceu na sexta-feira aos 93 anos. O ex-atleta era o último sobrevivente da Seleção Inglesa de 1950 e marcou nove vezes em 12 partidas com a camisa dos Three Lions. Bentley foi capitão do Chelsea em 1955, ano do primeiro título do clube, e marcou 150 vezes em 367 oportunidades. Atuante de 1948 até 1956 pelo Blues, ele foi artilheiro do clube em sete temporadas seguidas. Um craque.

A infeliz coincidência de dois grandes nomes da história do Chelsea que faleceram em abril. Além de Roy Bentley, Ray Wilkins faleceu na primeira semana deste mês. Que ambos descansem em paz e a nossa gratidão pelos serviços prestados ao Chelsea Football Club.

—

Southampton: A coluna dominical desta semana será publicada duas horas antes da semifinal da Copa da Inglaterra, disputada entre Chelsea e Southampton. Um momento que o Chelsea está ciente de sua obrigação em conseguir o único título da temporada, atrelado a um momento positivo, principalmente com a vitória frente ao Burnley, no meio de semana.

Não vou apostar em um placar, mas vou arriscar as equipes que devem começar o embate. Lembrando que as duas equipes somam oito conquistas da Copa da Inglaterra: sete para o Chelsea e a equipe de Stamford Bridge chegou na final da FA Cup em 11 das 14 vezes que chegou na semifinal. De outro lado, e a primeira vez que o Southampton chega na semifinal da competição, desde 2003 (ano que perdeu a final para o Arsenal).

Segundo o Opta, Willian participou de 10 gols do Chelsea na Copa da Inglaterra desde a temporada passada. São seis gols e quatro assistências para o brasileiro, portanto, pode ser um protagonista do embate de domingo.

As possíveis escalações

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill e Rudiger; Emerson, Kanté, Fàbrega e Zappacosta; Willian, Hazard e Giroud.

Southampton: McCarthy, Bednarek, Yoshida e Hoedt; Cedric, Romeu, Davis e Bertrand; Ward-Prowse, Redmond e Austin.

—

Marcas: No último jogo da Premier League, contra o Burnley, Antonio Conte chegou aos 100 jogos no comando do Chelsea, enquanto Courtois completou 150 jogos. Assim como os dois gols de Giroud, contra o Southampton (na semana anterior), colocaram o francês no time da semana da EA Sports.

Felicitações ao lateral esquerdo Marcos Alonso, eleito ao PFA Team of The Year (Time do Ano).

—

Semana: 18 abril – Everton 0x3 Chelsea Ladies (WSL 1), 18 abril – Chelsea U18 0x3 Tottenham U18 (Sub-18), 19 abril – Burnley 1×2 Chelsea (Premier League), 20 abril – Chelsea U19 2 (5)x(4) 2 Porto U19 (UEFA Youth League: semifinal), 22 abril – Chelsea Ladies x Wolfsburg (UWCL) e 22 abril – Chelsea x Southampton (FA Cup).

O destaque vai para a classificação do Chelsea Sub-19 para a final da UEFA Youth League, vencendo a equipe do Porto nas penalidades máximas. A final será disputada contra o Barcelona, no dia 23 de abril, no Estádio Colovray, em Nyon. Será a primeira vez que as equipes se enfrentam na competição e, logo de cara, na final europeia.

O ponto negativo é a derrota da equipe sub-18 do Chelsea, dando final a série de três anos sem perder em seus domínios. Mais precisamente, no dia quatro de abril de 2015, data da última derrota do Chelsea, em casa, no sub-18. Além de encerrar os 15 jogos de invencibilidade, que o time londrino estava na temporada atual.

