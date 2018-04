Para que serve a FA CUP?

Pode parecer estranho, mas a FA CUP, além de ser a segunda competição mais importante da Inglaterra, também é a competição futebolística mais antiga do mundo!

A primeira edição, disputada nos anos de 1871-1872, teve o Wanderers F.C. como campeão, clube este que atualmente é amador, disputando a Surrey South Eastern Combination. A equipe é tão amadora que a renda total apurada na sessão passada (2016-2017), foi de apenas £11,795.80.

Os números são tão desproporcionais que, na temporada anterior (onde conquistamos o título) o Chelsea recebeu –apenas para a disputa da Premier League -, mais de 150 milhões de libras!

Mas, retornando ao primeiro campeão da FA CUP, o Wanderers F.C tem, como objetivo, voltar a disputar o primeiro campeonato de clubes de futebol do planeta; na temporada 2021-2022!!! E para isto, está recrutando jogadores experientes que poderão ajudá-lo nesta empreitada. É claro que para isto, os jogadores precisarão jogar de forma voluntária.

Benefícios do campeão da FA Cup

Retornando ao assunto em pauta, o campeão da FA CUP, além de se classificar para a fase de gupos da Uefa Europa League, terá a chance de disputar um outro torneio, que não vencemos desde 2009. A FA Community Shield.

No dia 9 de agosto de 2009, empatamos com o Manchester United por 2×2 (Gols de Ricardo Carvalho e Frank Lampard). Nos penaltis, não foi necessário a última cobrança, já que converteram: Lampard, Ballack, Drogba e Kalou. No próximo ano, disputamos, novamente com o Manchester United, e perdemos por 3×1, com gol de Kalou.

Disputamos novamente no dia 12 de Agosto de 2012, agora, com o Manchester City, outra derrota por 3×2, gols de El Ñino Torres e Bertrand. Fomos disputar novamente no dia 2 de agosto de 2015 contra o Arsenal. E, novamente, outra derrota com gol solitário de Oxlade-Chamberlain.

Nossa última derrota, foi em 6 de agosto de 2017, novamente para o Arsenal. Depois de empatarmos em 1×1, com gol de Victor Moses, perdemos na disputa dos penaltis, com Cahill convertendo e Courtois e Morata desperdiçando. Neste jogo, foi a primeira (e última vez) que Courtois bateu um penalti.

Se vencermos a FA CUP, disputaremos contra o Manchester City, no dia 5 de agosto de 2018, um título que já nos escapou em 2010, 2012, 2015 e 2017.

