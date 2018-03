O maior tabu de Lionel Messi

Que Lionel Andrés Messi Cuccittini é um dos maiores jogadores de todos os tempos, ninguém duvida. Autor de mais de 580 gols na carreira, já conseguiu marcar por diversos times e seleções diferentes. Só contra times ingleses, já marcou:

Arsenal – 9 gols;

Manchester City – 6 gols;

Manchester United – 2 gols;

Ou seja, de todos os times ingleses que o Barcelona já enfrentou, desde a estreia de Lionel Messi pelo Barcelona, ele NUNCA, isso mesmo, NUNCA fez gol no Chelsea.

E olhe que já se enfrentaram muitas vezes. O Barcelona enfrentou 15 vezes o Chelsea, conforme pode ser visto ao longo deste artigo.

Taça Cidade com Feiras – 1966

A primeira vez que ambos se enfrentaram, foi nas quartas-de-final da antiga Taça da Cidade com Feiras, com o seguinte resultado.

Uefa Champions League – 1999-2000

Após longos 34 anos, o Chelsea se deparou com o Barcelona, agora pela Uefa Champions League, nas quartas-de final (à época, após a classificação da fase de grupos, os times iam diretamente para as quartas-de-final, inexistindo oitavas de final). Após repetir a derrota em Stamford Bridge (3×1), o Barcelona fez mais 2 gols na prorrogação, vencendo por 5×1.

Uefa Champions League – 2004-2005

Na Champions League de 2004-2005, o Chelsea tinha um time quase imbatível, contando com inúmeros jogadores que estavam em seu auge. Tanto que, aos 19 minutos do primeiro tempo, o Chelsea já vencia por 3×0. Infelizmente paramos na semi-final, contra o Liverpool.

Uefa Champions League – 2005-2006

Na UCL seguinte, deparamos novamente com o Barcelona, e novamente nas oitavas-de-final. Com a expulsão de Asiel Del Horno, perdemos em Stamford Bridge por 2×1, e com um gol de empate no fim no Camp Nou, de Lampard, o Barcelona conseguiu o título da UCL.

Uefa Champions League – 2006-2007

Na UCL seguinte, o Chelsea se deparou novamente com o Barcelona, porém, na fase de grupos. Classificamos em primeiro, deixando o time espanhol na segunda colocação. Novamente fomos até a semi-final, perdendo para o Liverpool nos pênaltis.

Uefa Champions League – 2008-2009

A penúltima vez que enfrentamos o Barcelona, foi, também, na semi-final da UCL 2008/2009. Desta vez, um empate sem gols no Camp Nou, e uma vitória (até os 93 do segundo tempo) por 1×0 colocava o Chelsea novamente na final, contra o Manchester (repetindo a UCL anterior), mas um gol “fantasma” de Iniesta, colocou o time da Espanha na final, vencendo novamente.

Uefa Champions League – 2011-2012

Por fim, um dos jogos mais inesquecíveis para todos os Blues, foi na edição 2011-2012, edição esta que sagramos campeão da Champions League. Porém, o mais importante não foi apenas a classificação para a final contra o Bayern de Munique na Alemanha, nem os resultados abaixo:

Mas o penalti perdido por Lionel Messi, que chutou no travessão (o goleiro, à época era Petr Cech), que pode ser recordado abaixo.

Resumo de Chelsea vs Barcelona

Ao todo foram 15 jogos. 5 vitórias do Chelsea, 5 vitórias do Barcelona, 5 empates!!! 20 gols a favor e 25 gols contra.

Porém o “poderoso” Barcelona, não consegue vencer o Chelsea desde 22/02/2006, ou seja, há mais de dez anos.

Dentre as vitórias do Chelsea e empates, o Chelsea já conseguiu deixar o Barcelona para trás em 2 oportunidades, enquanto que os blaugranás em 4.

Os números de Lionel Messi contra o Chelsea

Messi jogou 90 minutos em 22/02/2006, quando o Barcelona venceu o Chelsea por 2×1.

Messi jogou somente 25 minutos em 07/03/2006, quando o Barcelona empatou com o Chelsea por 1 a 1.

Jogou 90 minutos em 28/04/2009 no empate de 0x0.

Jogou 90 minutos no empate em 06/05/2009 no empate de 1×1.

Jogou 90 minutos em 18/04/2012 na vitória do Chelsea por 1×0.

Jogou 90 minutos no empate em 2×2, onde tomou cartão amarelo (aos 71) e perdeu um penalty (aos 49), chutando no travessão.

Total de minutos jogando contra o Chelsea 465 minutos, ou 5 jogos e 15 minutos, e SEM fazer gols no Chelsea.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp