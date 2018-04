Estamos a dois pontos do paraíso

Finalmente vai chegando o fim da temporada, e com ele o drama da tabela de classificação. Por esse drama, muito obrigado a Cesc Fàbregas, que fez de seu 50º gol na Premier League um gol MUITO importante ao Chelsea. A vitória simples sobre o Swansea City em Gales deu aos Blues mais um pouco de esperança, e por que não mais confiança?

Já ficou claro que a batalha do Chelsea se resume a ultrapassar o Tottenham e ir à próxima UEFA Champions League. Um mês atrás, diriam que isso seria impossível. Hoje, apenas dois pontos separam as duas equipes, e tudo pode acontecer.

A tabela

O Tottenham é 4º colocado, com 68 pontos e 34 jogos. Os Spurs fecham a 35ª rodada nesta segunda-feira (30), quando recebem o Watford;

Logo atrás vem o Chelsea, 5º colocado com 66 pontos, mas com os 35 jogos cumpridos. Os Blues contam com um tropeço do rival até o fim da temporada para ter a chance de ultrapassagem.

O que falta?

Tottenham: Watford (C), West Bromwich (F), Newcastle (C), Leicester City (C).

Watford (C), West Bromwich (F), Newcastle (C), Leicester City (C). Chelsea: Liverpool (C), Huddersfield Town (C), Newcastle (F).

As palavras contidas nessa reportagem condizem à opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp