É para se preocupar?

Caros (as) amigos (as), é com muito prazer que começo aqui minha jornada dentro das colunas semanais do Chelsea Brasil. Todas as sextas-feiras, vamos discutir temas que precisam ser discutidos, ou algo que simplesmente faça do nosso clube maior e melhor.

No último sábado, estreia na Premier League em casa dos atuais campeões contra uma equipe que brigará para não ser rebaixada. Resultado: derrota por 3 a 2, com humilhantes 3 a 0 no primeiro tempo. Foi um deslize ou será que devemos nos preocupar?

O Chelsea da última temporada jogou tão bem, tão fácil que a maioria dos torcedores se esqueceu o que era uma derrota, um jogo difícil, daqueles que nada dá certo. Não foi um início que se esperava, mas foi uma partida atípica. Com o time de Antonio Conte repleto de desfalques, porém um resultado semelhante ao da primeira semana da temporada 2015/16: estreia dos atuais campeões e um tropeço, naquela ocasião, um empate.

Neste domingo (20), a equipe enfrenta o Tottenham, em Wembley. O atual vice campeão, com a mesma base da última temporada e que promete lutar pelo título este ano mais uma vez. Enquanto o Chelsea já vem de um resultado péssimo e ainda encara o clássico londrino com mais suspensões, como Cahill e Fàbregas, não se apresenta como muito animador.

Em caso de nova derrota, é para se preocupar?

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

