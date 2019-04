Cinco jogadores que decepcionaram nessa temporada

Com a temporada 2018/2019 chegando em sua reta final, já podemos fazer algumas considerações sobre o que foi a temporada do Chelsea até aqui. Para o nosso “top 5” dessa semana, iremos listar alguns jogadores que decepcionaram a torcida e ficaram aquém do desempenho esperado.

Álvaro Morata

Para abrir essa lista, iremos falar um pouco sobre Morata. O espanhol recebeu uma segunda chance após uma temporada de altos baixos. Tendo começado muito bem a temporada 2017/2018, Morata caiu de rendimento na segunda metade, assim como todo o time. Em razão disso, o atacante foi mantido no elenco e se depositou nele mais uma vez a esperança de gols da equipe.

No entanto, Morata não rendeu o esperado mais uma vez e decepcionou com atuações fracas e para muitos, sem vontade de jogar. Era nítido o abatimento do espanhol dentro de campo e sua frustração com as próprias atuações. Com um longo período em baixa, o centroavante foi negociado e rumou para o Atlético de Madrid, buscando recuperar sua melhor forma.

Willian

Dando continuidade, temos outro jogador do setor de ataque. O brasileiro Willian tem sido umas das decepções dessa temporada, e o clamor da torcida por Hudson-Odoi no time titular retrata bem isso. Outrora muito importante no time, o winger já não tem sido consistente o suficiente e tem feito jogos muito apáticos.

Vindo em baixa desde a Copa de 2018, onde também decepcionou com a amarelinha, o brasileiro não conseguiu recuperar sua melhor forma nos Blues, e tem sido preterido tanto por Pedro – que também não vive bom momento – quanto por Odoi. O jovem inglês deve ganhar cada vez mais espaço e com a idade avançada do brasileiro, sua situação no time pode complicar.

Marcos Alonso

Seguindo na leva de jogadores consolidados do time, vale mencionar Marcos Alonso. Apesar de criticado por uma parte da torcida durante um bom tempo, o espanhol foi um dos jogadores mais importantes dos Blues desde a sua contratação. Sendo anteriormente decisivo e consistente, o lateral agora experimenta uma péssima fase com a camisa azul.

Erros bobos, inconsistência ofensiva e defensiva, além de más decisões são os pontos chave da fase pela qual o espanhol atravessa. Seu concorrente, o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, tem ganhando mais espaço e tempo no time titular, e não é nenhum jogador espetacular.

Mateo Kovacic

Dando início aos novos jogadores, vale citar o croata Kovacic. Contratado por empréstimo junto ao Real Madrid, o volante é uma das grandes promessas da boa geração croata, tendo chegado até a final da Copa de 2018 com sua seleção, apesar de não ser titular absoluto.

Tendo sido sondado pelo Chelsea já antes de ir para o Real, o jogador não conseguiu se consolidar nos merengues e veio aos Blues para tentar atingir uma melhor forma, mas não impressionou. Sem muita criatividade, o croata demonstra um talento natural com a bola nos pés, mas não ousa, não cria e não apresenta evolução.

Jorginho

Para finalizar a lista, o nome escolhido foi Jorginho. Contratado como nome de confiança de Sarri, o também ítalo-brasileiro teve um início fulminante, mas caiu de produção na mesma proporção. Sendo referência para o estilo de jogo imposto por Sarri, o jogador vive hoje um momento parecido com o de Morata no tempo de sua contratação, sendo muito questionado, tanto pela torcida, quanto pela mídia.

Tendo isso em vista, colocar o volante como uma decepção da temporada não me parece tão surreal. No entanto, boa parte das críticas passam por duas situações distintas: a insatisfação com o trabalho de Sarri e a mudança de posição de N’golo Kanté em razão da chegada de Jorginho.

Olhando isoladamente, Jorginho começou muito bem e caiu de produção, mas já não vive um péssimo momento e tem melhorado aos poucos, mas as duras críticas continuam, por vezes injustas ao ver deste que vos escreve. No entanto, considerando o contexto geral da situação do jogador nos Blues, pode-se considerar como uma decepção até aqui, talvez mais até pela queda de produção do que por esta em si.

Menção Honrosa: Higuaín

Apesar de estar a pouco tempo no elenco e fazer uma avaliação como esta pareça injusta, o atacante argentino chegou nos Blues com o objetivo de suprir a necessidade de gols da equipe e de dar mobilidade ao ataque. No entanto, não impressionou ninguém até o momento e já tem sido cornetado por uma parte da torcida e imprensa por não surtir efeito imediato diante da necessidade dos azuis de Londres.

As palavras contidas nessa reportagem condizem à opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp