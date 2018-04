Chelsea na Premier League, PL2, U18PL e FA Cup

FA Cup Women: A coluna será publicada às 9h e o Chelsea entra em campo às 11h, portanto, anote o compromisso dominical da Chelsea Ladies na sua agenda. Jogos válidos pela semifinais da Copa da Inglaterra: Everton x Arsenal atuam às 8h30min e Chelsea x Manchester City às 11h30min.

O jogo da equipe da Fulham Road será em Kingsmeadow, casa da Chelsea Ladies. Na FA Cup, o Chelsea passou por London Bees (10-0), Doncaster (6-0) e Liverpool (3-0) para chegar na semifinal da competição.

—

Profissional: Três gols em oito minutos deram a vitória ao Chelsea contra o Southampton. Não lembro qual foi a última vez que tivemos uma sensação tão boa quanto a proporcionada após essa vitória na Premier League. A equipe precisava dos três pontos e necessitava de um triunfo na base da raça, sofrimento e fosse responsável por exaltar a força do elenco. Lembrando que o Southampton é o nosso adversário na semifinal da FA Cup, portanto, o gosto doce da vitória para o time de Stamford Bridge vai além da Premier League e reflete na grande chance de título do time londrino.

O nome da partida foi Olivier Giroud. O francês entrou em campo aos 16 minutos da segunda etapa e, em 17 minutos em campo, fez dois gols. O outro gol do embate foi marcado por Hazard; Alonso e Willian colocaram seus nomes como os assistentes dos gols. O brasileiro não esteve tão bem e, mesmo nos piores dias, conseguiu uma assistência.

Sejamos justos, não foi uma boa apresentação do Chelsea. Reitero que a vitória é de suma importância, mas o time não apresentou consistência novamente – popularmente chamado de venceu, mas não convence. Ou como disse o Daily Mail, um time letárgico.

—

Premier League Sub-18: Chelsea e Manchester United são os campeões das suas divisões e vão se encontrar na final nacional da U18PL. Sem grandes problemas, o Chelsea venceu o confronto londrino contra o West Ham por 5 a 1 e carimbou o passaporte para a final com a liderança na Divisão Sul: 53 pontos em 20 jogos, não podendo ser alcançado pelo Arsenal, que fez 38 pontos em 18 embates.

O United é o melhor time da divisão Norte. Além de ter feito 48 pontos em 21 jogos, os jovens Diabos Vermelhos fizeram 64 gols em 21 jogos.

—

Premier League 2: O Chelsea não teve a mesma sorte na Premier League 2. A equipe de Stamford Bridge perdeu o clássico para o Tottenham por 2 a 1, em casa e atuando com um homem a mais desde a etapa inicial. O gol do Chelsea foi marcado por Joshua Grant e Keanen Bennetts marcou duas vezes para o Spurs. O atleta do Tottenham marcou dois gols em cinco minutos e virou o jogo para o time visitante no segundo tempo.

A equipe do Chelsea não faz uma grande campanha na Premier League 2. A equipe londrina ocupa a sexta colocação do Grupo 1, 29 pontos em 21 jogos, 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Dez pontos a mais que o primeiro na zona de rebaixamento, o Manchester United, e dez pontos atrás do líder do grupo: Arsenal.

As palavras contidas nessa reportagem condizem à opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

