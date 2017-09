Até aonde podemos ir na Champions League?

Na próxima terça-feira (13), o Chelsea voltará a disputar a UEFA Champions League. Com um ano de ausência de competições internacionais, o clube se focou e conquistou a Premier League de maneira incontestável na última temporada. Com a volta das atenções para o torneiro continental, até aonde podemos chegar na competição mais acirrada do futebol mundial?

Desde o título na temporada 2011-12, o Chelsea alternou bons e maus momentos na Champions League: houve a eliminação na fase de grupos, em 2012, e um lugar na semi-final, em 2013-14. Nas duas últimas participações dos Blues, ficou um gosto de frustração, quando aconteceram duas eliminações para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final em pleno Stamford Bridge.

O futebol anda nos apresentando recorrentes evoluções e surpresas nos últimos anos. De certa forma, o Chelsea foi uma. Ninguém esperava o futebol apresentado e conquistado no primeiro ano de Antonio Conte no clube. Agora, já apontado como um dos favoritos, como o time poderá reagir a essa responsabilidade?

O grupo do Chelsea é bem forte. Conta com duas das melhores equipes do campeonato italiano e espanhol, duas das ligas mais difíceis do continente. É preciso conquistar o 100% de aproveitamento em casa para não pensar em repetir o mesmo da temporada 2012-13.

É muito difícil fazer qualquer previsão antes da competição, os sorteios são cruciais para o andamento das coisas. Mas já se pode pensar em alguns clássicos já na próxima fase. Paris Saint-Germain, Bayern; Juventus, Barcelona; Dortmund, Real Madrid. As duplas de equipes estão no mesmo grupo e, terminando em primeiro, o Chelsea enfrentaria o segundo colocado dessas equipes. Todas foram ou campeões ou vice de seus determinados campeonatos. E times que frequentaram, pelo menos, semifinal nas últimas edições do torneio.

Quem quer ser campeão, tem que vencer os melhores. O Chelsea de Roberto DiMatteo provou isso. O Chelsea de José Mourinho aparentava ser melhor, mas não conseguiu êxito. Até aonde o Chelsea de Antonio Conte vai chegar? A final acontece no dia 26 de Maio, em Kiev, na Ucrânia.

