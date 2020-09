“Ziyech será um sucesso no Chelsea”, afirma Jesper Olsen

Ex-atleta do Ajax, Jesper Olsen afirmou que Hakim Ziyech será um sucesso no Chelsea. Ex-jogador do clube holandês, de 1981 até 1984, concedeu entrevista ao Stats Perform News (via Goal.com) afirmando sua confiança no jovem marroquino. Desse modo, Ziyech iniciará a primeira temporada com o clube londrino após sua contratação por 33.5 milhões de Libras.

Olsen conquistou o campeonato holandês em duas oportunidades. Além disso, o ex-atleta assegurou o título da Copa da Holanda em sua passagem pelo Ajax. “Não tenho dúvidas que ele (Ziyech) será um sucesso no Chelsea”, iniciou.

“Eu acho que Frank Lampard está fazendo um trabalho muito bom. Ele conhece todos os bastidores do clube. (Lampard) Aparenta ser muito bom em termos de gerenciamento do plantel e estilo de jogo. Essa é a coisa mais importante, ele quer atacar e quer jogar futebol ofensivo. Isso não será um problema [para Ziyech”, salientou Jesper Olsen.

“Os jogadores que são negociados pelo Ajax, eles são dessa maneira. Seja um defensor ou meio-campista. Eles têm uma mentalidade ofensiva. Não há dúvida quanto a isso, disse Olsen.

Ziyech foi responsável por, pelo menos, 10 assistências em cada uma das últimas seis temporadas do Ajax. Ou seja, um índice positivo de participações nos gols da equipe de Amsterdã. O atleta estreou com a camisa do Chelsea no duelo amistoso contra o Brighton & Hove Albion, um empate em 1 a 1.

Além de Ziyech, o Chelsea contratou outras cinco peças para a atual temporada. Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva e Xavier Mbuyamba foram confirmados pela equipe de Londres.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp