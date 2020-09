Zappacosta na mira da Atalanta, diz Sky Itália

A Atalanta iniciou negociações com Davide Zappacosta, para a próxima temporada, por empréstimo. A Sky Sports Itália afirma que a equipe de Bérgamo quer a aquisição do atleta por um período curto. Zappacosta atuou na Atalanta entre 2011 e 2015, antes de ir para o Torino. Lembrando que foi em Turim que Zappacosta se destacou e chamou atenção da equipe de Stamford Bridge. O lateral tem enfrentado baixa sequência de jogos e problemas com lesões nos últimos anos. Além disso, Zappacosta tem contrato com a equipe londrina até o dia 30 de junho de 2022.

Inicialmente, o plano de contratação da Atalanta era Rick Karsdorp, lateral da AS Roma, entretanto, não houve acordo entre as partes. Segundo a Sky Italia, a equipe de Bergamo deseja convencer o Chelsea que a melhor opção é o empréstimo do lateral. Além disso, o portal italiano afirma que os contatos entre Atalanta e o agente do jogador, nesse momento, são contínuos.

O lateral-direito chegou ao Chelsea na temporada 2017/18, após o investimento de 25 milhões de Euros do clube londrino. Além da atuação entre os anos de 2011 e 2015, Zappacosta também atuou no sub-19 da equipe de Bérgamo.

No Chelsea, o italiano fez parte do plantel que conquistou a Copa da Inglaterra de 2018 e a Europa League (temporada 2017/18) com o time londrino.

