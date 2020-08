Willian rejeita nova proposta e fica mais longe do Chelsea, afirma site

A novela da renovação de Willian ganhou mais um capítulo. Isso porque o camisa 10 do Chelsea teria rejeitado a proposta para dois anos de contrato, segundo o Goal. Com isso, a passagem do brasileiro pelos Blues está próxima de um ponto final.

Willian esperava uma proposta de três anos e tem ciência de que a Diretoria azul não chegará a um consenso com seu staff. Aos 31 anos o brasileiro despertou atenção dos rivais londrinos Arsenal e Tottenham. Há também a possibilidade de uma transferência para os Estados Unidos, conforme relatou o empresário Kia Joorabichian, que representa o brasileiro.

Todavia, Willian ainda não definiu qual será o seu futuro. Permanecer o não, somente será definido após o jogo da Liga dos Campeões. Ele tenta se recuperar de uma lesão para reforçar os Blues neste sábado (8), contra o Bayern. Willian está no Chelsea desde a temporada 2013/2014 e foi campeão cinco vezes com o clube, somando Premier League, FA Cup e competições europeias.

Antes da Inglaterra, atuou pelo futebol brasileiro, russo e turco. Independentemente da decisão de Willian, Frank Lampard aceitará. “É a decisão dele e eu preciso respeitar”, respondeu aos jornalistas ingleses durante o final de semana.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp