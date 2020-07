Werner e Ziyech terão regimes específicos de treino, diz Lampard

Nos últimos dias Frank Lampard afirmou que as duas novas contratações, Hakim Ziyech e Timo Werner, poderão treinar separadamente. Assim, a medida tem o objetivo de garantir que os jogadores estejam no ápice da forma física no início da próxima temporada. Entretanto, ambos podem começar a se familiarizar com os companheiros de equipe assim que possível.

“Formularemos um regime de treinos que será ligeiramente diferente de um para o outro. Enquanto isso decidirei se estão aptos a trabalhar com o elenco ou se terão de fazer algum treino físico antes”, explicou Lampard. O treinador também ressaltou a importância de que ambos os jogadores cheguem para a próxima temporada “zerados”, uma vez que não podem ser aproveitados no restante da época atual.

Em outro aspecto, a incorporação dos dois ao elenco pode ainda demorar. Isso se deve à logística do governo no combate contra o coronavírus. As diretrizes exigem que qualquer um que chegue ao Reino Unido seja submetido a 14 dias de isolamento. Entretanto, é possível que os jogadores sejam liberados antes devido ao relaxamento nas orientações de segurança para viajantes de dentro da União Europeia.

De Leipzig para Londres

O jogador de 24 anos é o principal atacante da seleção alemã. Com apenas 24 anos, Werner assinou contrato de cinco anos com os londrinos e as cifras giram em torno de £54 milhões. Com 32 gols marcados na temporada na Bundesliga, o atleta abriu mão de disputar as quartas de final da Champions League para se juntar ao Chelsea.

Em suas redes sociais, Werner afirmou sua empolgação na mudança de ares. “Eu estou incrivelmente feliz por me juntar aos Blues na próxima temporada! Parece ser a decisão certa para mim e eu estou encantado de me tornar parte do Chelsea. Estou realmente ansioso para jogar em um clube tão fantástico e histórico! Vejo vocês em breve, torcedores do Chelsea”, comemorou o jogador.

A temporada 19/20 foi de crescimento para Werner. Já conhecido por sua velocidade nos contra-ataques, o atacante aumentou o repertório com a chegada de Julian Nagelsmann. Além de jogar como 9 ou pela ponta, melhorou na participação na criação das jogadas. Portanto, esse desenvolvimento o torna peça-chave no esquema imaginado por Lampard.

Do Ajax para o Chelsea

A mais recente peça do êxodo do Ajax tem nome e sobrenome: Hakim Ziyech. O marroquino de 26 anos foi parte importante da equipe sensação da Champions League na última temporada. Além disso, nos quatro anos de Amsterdam, criou mais de 400 oportunidades de gol para o Ajax, muito mais do que qualquer outro jogador na Eredvisie. Vindo por cerca de £34 milhões, foi portanto uma grande negociação da diretoria dos Blues.

No Chelsea, Ziyech tentará calçar os sapatos do camisa 10 clássico e dar criatividade ao terço final do relvado. Assim, o jogador irá ter a primeira real oportunidade de comprovar os que diziam que era ele quem permitia que o time brilhasse em campo. Além disso, o “Mago de Amsterdam” terminou a temporada com 18 passes para gol. O último Blue a superar a marca foi Cesc Fàbregas, em 2014/15, com 24 assistências.

