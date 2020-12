Walukiewicz ligado ao Chelsea, segundo a FourFourTwo

A FourFourTwo liga três clubes ingleses ao defensor polonês Sebastian Walukiewicz. Nesta semana, o atleta da seleção nacional polonesa assinou um novo contrato com o Cagliari (Itália). Entretanto, segundo o informativo, Chelsea, Manchester United e Liverpool continuam monitorando o futebolista que presta serviços ao clube da região da Sardenha. Além disso, o jogador é monitorado por outra equipe italiana. Segundo o Corriere dello Sport, a Inter de Milão também está interessada no atleta de 20 anos.

Cinco dias atrás, Walukiewicz ampliou o seu vínculo com o Cagliari até junho de 2024. Atleta de 1,88, o defensor chegou ao futebol italiano após a passagem pelo Pogon Szczecin, clube polonês que sucedeu as atuações de Sebastian na base do Legia Warsaw. Além disso, o futebolista soma passagens pelas categorias de base do selecionado nacional. Ao todo, o futebolista passou pela Polônia Sub-15 até o Sub-21. Posteriormente, no dia 7 de outubro de 2020, ele estreou no selecionado principal na vitória de 5 a 1 contra a Finlândia.

Por fim, somando os duelos da base e do profissional, Walukiewicz atuou em 93 partidas. Três gols foram marcados pelo defensor e três assistências em sua carreira. No Cagliari, o defensor soma 27 duelos, uma assistência e um cartão amarelo. Em conclusão, vale destacar que Walukiewicz é bicampeão polonês Sub-19. Ambos os títulos com o Legia, nas temporadas 15/16 e 16/17.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp