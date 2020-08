Tutto Mercato: Roma busca contratação de Jorginho

O nome de Jorginho foi novamente relacionado a uma possível partida do Chelsea. Nessa quinta-feira (20) o jornalista Marco Conterio, do site italiano Tutto Mercato, afirma que o volante pode se transferir à Roma. Anteriormente o ítalo-brasileiro foi ligado à Juventus. Porém a negociação teria congelado com a demissão de Maurizio Sarri.

De acordo com o Tutto Mercato, Jorginho é um atleta de “qualidades indiscutíveis”. Portanto, poderia somar ao elenco da Roma na temporada 2020/2021. Inclusive o CEO do clube, Guido Fienga viajou à Londres nessa semana. Tal fato aumenta a especulação sobre uma possível ida de Jorginho ao futebol italiano.

Volante viveu altos e baixos

Aos 28 anos, Jorginho é um nome de consenso nos bastidores da Roma. Diante disso, sua chegada seria mais que bem-vinda ao clube. Essa situação é diferente da vivida por ele em Londres. O atleta chegou ao Chelsea a pedido de Sarri. Sob o comando de Frank Lampard passou a ser contestado pelo seu desempenho.

Na volta da pandemia chegou a não figurar entre os reservas, mas aos poucos foi ganhando espaço. Apesar de não haver nenhuma proposta oficial da Roma, a imprensa inglesa já havia relatado que Lampard não tem a intenção de manter Jorginho no plantel de 2020/201.

