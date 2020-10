Tiemoue Bakayoko desperta interesse do PSG, segundo jornais

O Paris Saint-Germain conversa com o Chelsea sobre o empréstimo de Tiemoue Bakayoko. Essa informação foi veiculada inicialmente nos portais Daily Mail e Goal. A equipe de Frank Lampard observa a necessidade de negociar algumas peças do plantel, após uma janela de transferências agita ao time londrino.

De acordo com o Goal.com, o Milan estava esperançoso quanto ao desfecho da negociação. Entretanto, as cifras pedidas pelo Chelsea causaram frustração ao time rossonero. Por isso, o Paris Saint-Germain se tornou o protagonista para contar com os serviços de Bakayoko.

Os portais informam que Leonardo, diretor esportivo do PSG, está liderando as negociações com a Marina Granovskaia, dirigente do Chelsea. Além disso, o formato na negociação envolveria um empréstimo para toda a temporada com obrigação de compra ao clube francês.

Além disso, o Chelsea estaria considerando um empréstimo de £2.75 milhões de Libras, mas preferem negociar o meio-campista de forma permanente. Por fim, o PSG também foi ligado ao zagueiro Antonio Rudiger, outro atleta do Chelsea, que não figurou nas últimas escalações de Frank Lampard.

Atualização: O Evening Standard afirma a possibilidade de Rudiger ser emprestado ao Tottenham. O jornal inglês afirma que o Chelsea considera a possibilidade de ampliar o contrato do defensor alemão por um ano e liberar o atleta para negociação por empréstimo.

Outro defensor

Segundo Nizaar Kinsella, do Goal.com, Matt Miazga está próximo de se juntar ao Anderlecht (Bélgica) em negociação por empréstimo. De acordo com o jornalista, o zagueiro dos Estados Unidos será emprestado por toda a temporada 2020/21.

