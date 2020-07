The Athletic: Chelsea chega a um acordo sobre Havertz

Segundo o inglês The Athletic, o Chelsea teria chegado a um acordo com o meia Kai Havertz. A publicação afirma que os Blues estão agora mais próximos do acerto. Além disso, o treinador Frank Lampard teria sido peça fundamental para selar o acordo entre o clube e o atleta. O jornal reportou que o inglês teria falado diretamente com o atleta sobre a mudança para o Stamford Bridge.

O The Athletic ainda fala na propensão do jovem de escolher os azuis de Londres. Além disso, reportou que “os termos pessoais não devem ser um problema para as negociações”. Assim, os londrinos estariam muito à frente na corrida pela contratação. Real Madrid e Bayern de Munique, que descartaram a perseguição devido ao montante pedido pelo Bayer Leverkusen.

Mais cedo, neste mês de julho, Havertz pediu para deixar a Alemanha na próxima janela de transferências. Entretanto, o Leverkusen deve segurar o jogador até o desfecho da Europa League, no fim de agosto. Além disso, as informações coincidem com o acordo que o jogador teria para sair da equipe caso a classificação para a próxima Champions League não fosse assegurada.

Portanto, as atuações do jogador na atual temporada da Bundesliga o transformaram em um dos nomes mais badalados do mercado da bola. Ao todo, o alemão de 21 anos marcou 17 gols e distribuiu oito assistências, somando todas as competições.

