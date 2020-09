Telegraph: Mendy custará £18 milhões ao Chelsea

Depois de reforçar a lateral-esquerda, o miolo da zaga e o setor ofensivo, Frank Lampard em breve terá um novo goleiro. Segundo o Telegraph, o Chelsea está perto de assinar com Edouard Mendy. O arqueiro tem 28 anos e está no Rennes, da França.

De acordo com o Telegraph, Mendy foi o nome indicado por Petr Cech a Lampard. Mendy, que atua pela seleção do Senegal, custaria em torno de £18 milhões. Caso a transação se concretize, o atual arqueiro do Rennes repetirá os passos de Cech.

Antes de construir uma história vencedora nos Blues, Cech vestiu as cores do clube francês. O ex-camisa 1 do Chelsea atua numa função técnica, auxiliar Lampard com os goleiros da equipe. Além de Cech, Mendy também é o nome preferido por Christophe Lollichon, ex-preparador físico e hoje olheiro do clube.

Apesar da iminente chega de Mendy, o Telegraph afirma que Kepa Arrizabalaga ficará em Londres. O espanhol segue treinando em Cobham e atuou no amistoso contra o Brighton Hove & Albion, até então único da pré-temporada. Willy Caballero também jogou a partida.

Tomori deve ir ao Everton por empréstimo

Enquanto Mendy deve chegar, Lampard possivelmente perderá um jogador na defesa. Segundo o Sky Sports, Fikayo Tomori será emprestado ao Everton. O defensor de 22 anos já foi especulado no futebol francês, mas ao que tudo indica, ficará na Inglaterra.

O vínculo com os Toffees será até o final da temporada 2020/2021. Tomori perdeu espaço nos Blues após sofrer uma lesão. O inglês que marcou o Gol da Temporada em 19/20 terminou o ano sem vestir a camisa do Chelsea e com a chega de Thiago Silva, vê a concorrência na zaga ainda mais difícil.

