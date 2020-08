Telegraph: Médicos avaliam lesão de Chilwell e atleta fica mais perto do Chelsea

Ben Chilwell se encaminha para ser o terceiro reforço de Frank Lampard na temporada 2020/2021. O lateral-esquerdo fez exames em Londres na segunda-feira (24) e segundo o Telegraph, com resultados positivos. De pronto, Chilwell assinará por cinco anos.

O salário é estimado em £190,000 por semana. Esses pontos foram acordados na semana passada, informa o Telegraph. De acordo com o jornal, o lateral-esquerdo completará sua mudança nos próximos três dias. O exame de Chilwell era crucial na negociação com o Leicester City.

Mas apesar da lesão no calcanhar, os médicos do Chelsea está satisfeitos com os resultados apontados ontem. Diante disso, o jogador que era o número um de Frank Lampard ao setor está dependendo apenas do anúncio oficial do novo clube.

Ademais, Chilwell fará os exames médicos de praxe em 48 horas. Posteriormente será apresentado no Chelsea. Por fim o Telegraph afirma que o valor da venda é estimado entre £50 milhões. Ele foi formado nas divisões de base do Leicester e encerrará um vínculo de 11 anos com os Foxes.

