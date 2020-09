Kepa quer ficar e lutar pela titularidade, segundo jornal

Kepa Arrizabalaga é alvo de muitos questionamentos após a temporada caracterizada por oscilações. Entretanto, o espanhol quer permanecer no Chelsea e lutar pelo posto de titular na equipe de Frank Lampard. Segundo o The Telegraph, o time inglês monitora a situação de Edouard Mendy, goleiro do Rennes. Independentemente da contratação ou não de outro goleiro, o Telegraph menciona a vontade de Kepa em continuar em Stamford Bridge.

Na temporada passada, Frank Lampard deixou Kepa no banco de reservas nos últimos três duelos. Na vitória contra o Wolverhampton, que culminou na classificação para a Champions League do próximo ano. Além disso, o goleiro espanhol também foi suplente contra o Arsenal e contra o Bayern de Munique. Respectivamente, na final da FA Cup e no segundo duelo das oitavas de final da Champions League. Desta forma, Willy Caballero assumiu a titularidade em jogos vitais ao time londrino.

Palavras de Petr Cech

Recentemente, Petr Cech, que atua em cargo técnico e sobre desempenho no clube londrino, reforçou sua confiança em Kepa. “Ele enfrentou dificuldades na temporada passada e isso é inquestionável. Mas o clube investiu nele e propôs um contrato de longo prazo, pois eles (os dirigentes) acreditam que Kepa tem qualidades e atributos para ter sucesso”, disse Cech em entrevista ao Sport.cz

Por outro lado, o ídolo do Chelsea confirmou que o clube não descarta a possibilidade da contratação de goleiro. “Adições serão feitas ao plantel, talvez na posição de goleiro, e isso é o que está sendo debatido atualmente. Mas ninguém está desistindo do Kepa e todos nós esperamos que ele tenha um grande futuro”, disse Petr.

A janela de transferências está aberta até o mês de outubro, três semanas após a bola rolar para o Campeonato Inglês. “[…] vai até o final de outubro deste ano, então haverá muitas mudanças após o início da Liga”, concluiu o goleiro Cech.

Kepa e o possível substituto

O goleiro de 25 anos busca retomar a confiança de Frank Lampard e a titularidade da meta do Chelsea. Por outro lado, os rumores sobre o monitoramento do Chelsea para com Edouard Mendy seguem em ascensão. O Goal.com veiculou que o Chelsea fez uma proposta de 20 milhões de euros (£18 milhões) para contar com o arqueiro do Rennes.

Por outro lado, o Telegraph veicula que o clube francês deseja um valor superior ao montante de 30 milhões de Libras. O principal objetivo da contratação de Mendy, goleiro de 28 anos, é a criação de um cenário competitivo ao goleiro espanhol.

Kepa Arrizabalaga foi contratado pelo Chelsea, em agosto de 2018, pela quantia de 71.6 milhões de Libras. Ou seja, aproximadamente 80 milhões de euros para concluir sua transferência junto ao Athletic Bilbao.

Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba foram confirmados anteriormente pela equipe de Londres. A janela de transferências está movimentada para o Chelsea, por isso, leia mais sobre as negociações da equipe de Frank Lampard.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp