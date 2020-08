talkSPORT: Chelsea não fez proposta por Dunk

Ao contrário do que a imprensa inglesa noticiou nessa segunda-feira (17) o Chelsea não apresentou uma proposta por Lewis Dunk, do Brighton Hove & Albion. Ou seja, não houve investiga aos Seagulls no valor de £40 milhões pelo zagueiro de 28 anos. Durante a tarde de hoje o talkSPORT negou tal informação.

Segundo uma fonte ligada ao clube a suposta proposta é apenas rumor. Para completar, a mesma pessoa deixou claro que Dunk não está à venda. Por fim o camisa 5 é capitão do Brighton e estaria sendo sondado pelos Blues, mas não quer sair. Revelado na base da equipe o atleta tem “95%” de certeza de que ficará no clube na próxima temporada.

Jogador deseja permanecer no clube

A possível transferência de Dunk aos Blues foi especulada na manhã de hoje, juntamente com a chegada de John Stones por empréstimo. Stones tem valor estimado em £20 milhões e poderia ser cedido pelo Manchester City. Para quem não lembra, em 2016 o zagueiro inglês recusou os Blues para assinar justamente com o rival inglês.

Porém Stones perdeu espaço na equipe de Pep Guardiola e estaria disposto a buscar um novo desafio na temporada 2020/2021. Sendo assim o nome do defensor agrada alguns dirigentes em Londres.

