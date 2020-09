Stuart Pearce: “Vamos recusar as propostas por Declan Rice”

Em entrevista ao Talksport, Stuart Pearce – integrante da comissão técnica do West Ham – afirmou que o clube não aceitará propostas por Declan Rice. O portal esportivo conversou com integrante dos Hammers sobre a possibilidade de transferência do atleta para outro clube. Na atual janela de transferências, Declan Rice é ligado ao clube de Stamford Bridge, mas o Pearce foi enfático quanto a permanência do atleta no West Ham. “Claro que vamos (recusar as ofertas pelo atleta). Não seja ridículo, ele é um dos nossos melhores jogadores”, afirmou Stuart Pearce ao Talksport.

Em agosto, o The Times afirmou que o West Ham rejeitou uma oferta do Chelsea pelo atleta. A informação do jornal mencionava a tentativa de trocas entre peças do plantel do Chelsea. Entretanto, o clube não aceitou o formato proposto na negociação.

Rice atuou por sete anos nas categorias de base do Chelsea, mas foi dispensado aos 14 anos. O Times aponta que “é compreendido que Frank Lampard identificou, no atleta de 21 anos, potencial para resolver problemas do sistema defensivo”, disse o informativo. Além disso, Declan Rice recebeu a premiação de Atleta do Ano, no West Ham United, em 2020.

Declan Rice em 2019/2020

A temporada 2019/2020 de Declan Rice chamou atenção pela regularidade. O camisa 41 iniciou e completou todos os 37 jogos da Premier League em que foi relacionado. Além disso, Declan capitaneou o West Ham em quatro ocasiões na temporada passada. Incluindo a vitória contra o Chelsea, por 3 a 2, no London Stadium, em julho deste ano.

O Chelsea na janela de transferências

Timo Werner, Hakim Ziyech e Ben Chilwell. Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba foram confirmados como reforços do Chelsea para a temporada 2020/2021. Desta forma, a equipe londrina continua suas negociações com Kai Havertz.

