Sky Sports: Willian pode estar próximo de renovação

O Chelsea pode estar próximo de um acordo com o meia Willian para a renovação do seu contrato. Segundo o Sky Sports, o empresário do brasileiro, Kia Joorabchian, disse que o jogador decidirá o seu futuro após a final da FA Cup contra o Arsenal. Assim, os torcedores têm menos de uma semana para saber o final da novela que envolve o jogador.

Ao longo das últimas semanas o winger foi ligado a clubes como Barcelona, Manchester United, Tottenham e Arsenal, além de recusar propostas do Inter Miami, time de David Beckham. Entretanto, Frank Lampard sempre demonstrou acreditar na manutenção do camisa 10 para a próxima temporada, pelo menos.

O impasse ocorria pela possível duração do novo contrato. Enquanto o veterano de 31 anos exigia um vínculo de três temporadas, o clube oferecia uma extensão de dois anos. Porém, o que parecia uma saída certa pode ter tomado um rumo favorável a Willian. Segundo as novas informações, o Chelsea estaria disposto a aceitar as demandas do brasileiro.

O atleta foi um dos jogadores mais importantes da campanha do Chelsea na temporada. Além disso, após o retorno seu papel foi fundamental para garantir a vaga na próxima Champions League com quatro gols e três assistências.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp