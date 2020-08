Sky Sports: Leverkusen relutante em diminuir valor por Havertz

A ida de Kai Havertz ao Chelsea mais uma vez esbarra no Bayer Leverkusen. Segundo o Sky Sports informa nessa segunda-feira (17), os alemães seguem intransigentes em baixar o valor de Havertz, estipulado em £90m. Tal fato se dá porque Diretoria azul quer um “desconto” por conta da pandemia do novo coronavírus.

Apesar de Havertz querer trocar de clube, o atacante ainda tem dois anos de contrato com o Leverkusen. Diante disso, os alemães apenas liberarão o atleta pelo valor considerado ideal. Fato esse já comentado pelo CEO do clube, Fernando Carro e o diretor de esporte, Rudi Voller.

Jornalista afirma que negociação está avançada

Em contrapartida, hoje também há outra notícia envolvendo o nome do atacante alemão. De acordo com o jornalista Kevin Palmers, do Goal, Havertz teria acertado seus termos pessoais com os Blues. Ou seja, falta pouco para o anúncio. Mais cedo Palmer anunciou no Twitter que a transação está em fase final.

“O Chelsea está em fase final das negociações por Kai Havertz. As discussões estão se concentrando na estrutura de pagamentos relacionados ao desempenho [do atleta]. Parece que este é um negócio que se aproxima de uma conclusão”, disse o jornalista.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp