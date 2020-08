Sky Sports: Chelsea se junta ao Everton na disputa por Reguilon

De acordo com a Sky Sports, o Chelsea demonstrou interesse na contratação do lateral Sergio Reguilon. O espanhol, que pertence ao Real Madrid, possui apenas 23 anos e foi eleito o melhor lateral esquerdo da La Liga na última temporada jogando por empréstimo no Sevilla.

O Everton havia feito uma proposta de 18 milhões de libras pelo jogador durante a última semana. Agora, o Chelsea pode aumentar a competição pelo lateral esquerdo.

O possível interesse do clube londrino coloca em dúvida a continuidade da busca por Ben Chiwell, do Leicester City, para a posição. Segundo a mídia inglesa, os Blues e os Foxes ainda não conseguiram chegar a um acordo por Chiwell. A negociação não andou mesmo após o Leicester diminuir um pouco a pedida de cerca de 80 milhões de libras pelo seu camisa 3.

Explorando outras alternativas

Dessa forma, novas possibilidades começam a surgir, com Reguilon como ótima opção.

O jovem foi muito bem avaliado na Espanha durante o desenrolar da La Liga. Ele foi sólido defensivamente e criativo ofensivamente. Ao todo, foram 31 jogos pela competição nacional, com dois gols e quatro assistências.

Seu desempenho ajudou o Sevilla a conquistar o quarto lugar da competição e a classificação para a Champions League.

Nos próximos dias, espera-se que o Chelsea supere a oferta de 18 milhões de libras feita pelo Everton. Isso porque o treinador Frank Lampard está empenhado em reforçar suas opções defensivas já que Marcos Alonso e Emerson Palmieri não estão conseguindo render o esperado.

O Real Madrid sabe da qualidade do espanhol, que teve momentos interessantes jogando pelo clube em 2018.

Ao mesmo tempo, a equipe comandada por Zinedine Zidane também sabe do status adquirido pelo jogador na última temporada e por isso deve dificultar um pouco uma negociação.

Porém, o time merengue já possui boas opções para a posição. Entre elas estão o brasileiro Marcelo, de 32 anos, e o francês Ferland Mendy, de 25, que ganhou muito espaço na reta final da temporada.

Além disso, o Real precisa vender alguns jogadores para equilibrar as contas que foram afetadas pela pandemia do coronavírus.

É seguro dizer que o Sevilla gostaria de manter Reguilon por empréstimo por mais uma temporada. Todavia, o alto nível apresentado chamou a atenção de grandes clubes europeus. Assim, o clube espanhol já se prepara para perder o jogador.

