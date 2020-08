Sky Sports: Chelsea prepara pacotão de dispensas

A Diretoria do Chelsea deve trabalhar e muito no Mercado desse ano. Diante das necessidades defensivas e visando equilíbrio financeiro, Frank Lampard prepara um “pacotão” de dispensas. Entre os nomes incluídos estão o goleiro Kepa e o zagueiro Andreas Christensen.

Segundo o Sky Sports, pelo menos 10 atletas devem ser oferecidos a outros clubes. Além dos já citados, Emerson, Victor Moses, Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater, Kurt Zouma, Antonio Rudiger, Jorginho e Michy Batshuayi podem deixar Stamford Bridge.

A princípio a ideia da Diretoria é se desfazer dos jogadores para ter dinheiro em caixa. Assim, poderá se reforçar com qualidade. Isso porque os cofres já desembolsaram boas quantias nas aquisições de Timo Werner e Hakim Ziyech. Apenas na contratação dos dois os Blues investiram U$ 100 milhões, informa o canal NBC. Principal desejo de Lampard no momento, Kai Havertz deve custar mais U$ 93 milhões. Diante disso, justifica-se a necessidade de vender alguns atletas.

Lista de desejo

Ainda de acordo com o Sky Sports, hoje o principal nome no radar azul é do lateral-esquerdo Sergio Reguilon. Aos 23 anos ele também é alvo do Everton. No entanto, Ben Chilwell segue como prioridade de Lampard e mantém seu vinculado ao clube de Londres. Porém a quantia cobrada pelo Leicester não agrada ao Chelsea.

O setor defensivo deve mesmo ser a prioridade de Lampard nessa janela de transferência. E a imprensa inglesa especula o jovem Xavier Mbuyamba nos Blues. Ele tem apenas 18 anos e atua nas categorias de base do Barcelona. Mbuyamba é apontado como “novo Van Djik”.

Outra prioridade no mercado é o gol, já que Kepa definitivamente não está nos planos do treinador inglês. Nomes como Andre Onana (Ajax) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) seguem distantes, já Nick Pope (Burnley) ganhou força nos últimos dias. Para setor do meio-campo a opção é Ismaël Bennacer, hoje no Milan. Jorginho poderia ser envolvido na negociação com o time italiano. Declan Rice, do West Ham é outro atleta que agrada Lampard.

Dispensas

Por outro lado, a lista de 10 nomes demonstra que Lampard não quer repetir os erros da atual temporada. Rudiger, Christensen e Jorginho foram questionados pelo desempenho abaixo do esperado nas competições. Também há os jogadores pouco utilizados e praticamente dispensáveis.

São eles Bakayoko, Drinkwater, Batshuayi, Moses e Emerson. Sem espaço na equipe de Londres e com vários empréstimos, o quarteto deve mesmo dar adeus. Apesar de merecer um segundo voto de confiança, Zouma também pode sair

Jornais europeus e brasileiros chegaram a especular o francês N’Golo Kante na lista de dispensas, porém o francês deve seguir nos planos de Lampard. Todavia, uma possível negociação não está descartada, caso algum clube faça uma oferta que agrade o Chelsea.

O que há de concreto no mercado azul

Tudo o que foi dito nos parágrafos acima segue como especulações da imprensa inglesa nessa terça-feira, 4 de agosto. Reforços oficiais, apenas Werner e Ziyech. De saída, Willian pode não atuar no final de semana contra o Bayern e encerra seu ciclo no Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp