Sky Sports: Arsenal propõe três anos de contrato a Willian

Camisa 10 do Chelsea, Willian deve mesmo mudar para o lado vermelho de Londres. De acordo com o Sky Sports, falta pouco para os Gunners oficializarem a contratação do brasileiro. O trunfo do rival é a proposta. Enquanto o Chelsea ofertou apenas dois anos de contrato, o Arsenal colocou na mesa os três solicitados pelo brasileiro.

Além disso, pesa o fato do ex-jogador Edu ser o diretor dos Gunners. Os dois trabalharam juntos quando Edu esteve na Seleção Brasileira. Ou seja, o lado emocional acabou contribuindo na escolha do futuro de Willian.

Possibilidade de renovação

Segundo o Telegraph noticiou hoje (5), há ainda a possibilidade de ampliar o vínculo com os Gunners por mais um ano. Dessa forma, Willian que tem 31 anos poderia jogar no time vermelho até 35 anos, permanecendo em Londres como desejava.

Ainda segundo o Sky Sports, Barcelona e Inter Miami também estavam na corrida pelo camisa 10 azul. O Tottenham já havia desistido da negociação. O brasileiro está no Chelsea desde a temporada 2013/2014. Nos Blues ele conquistou a Liga Europa (18/19), duas Premier League (14/15 e 16/17), além de uma FA Cup (17/18) e uma Capital One Cup (14–15).

