Rüdiger afirma diálogo com Werner e Havertz: “Espero que funcione novamente”

Antonio Rüdiger, zagueiro do Chelsea, sinalizou positivamente sobre ter auxiliado no processo de negociação de Kai Havertz, junto ao clube londrino. Havertz dialoga com o Chelsea sobre seu acerto e as cifras podem chegar até £90 milhões pela transação do atleta do Bayer Leverkusen para Stamford Bridge. Anteriormente, Rüdiger estabeleceu contato com Timo Werner sobre a possibilidade do atacante atuar em Londres.

Por isso, Rüdiger foi questionado na terça-feira se ele teve influência no processo de negociações entre Kai Havertz e Chelsea. “Tudo ocorreu muito bem com Timo Werner, e eu tive minha contribuição. Espero que funcione novamente”, disse Rüdiger.

Rüdiger, Werner e Havertz foram convocados pela seleção da Alemanha para os compromissos da Liga das Nações. O selecionado alemão enfrentará a Espanha, de Kepa Arrizabalaga, e a Suíça nos dois primeiros compromissos da competição. Confira a lista de atletas do Chelsea que podem figurar na primeira semana de jogos da Liga das Nações.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista esportivo, o acordo entre Bayer Leverkusen e Chelsea por Kai Havertz foi firmado há 10 dias. Desta forma, o Chelsea já trabalha no anúncio oficial do atleta. Além disso, o The Guardian divulgou o andamento das negociações. De acordo com o jornal inglês, a equipe de Londres chegou ao acordo inicial com o Bayer Leverkusen no valor de 72 milhões de Libras.

Destaque no Campeonato Alemão, Kai Havertz acumulou 36 gols e 25 assistências em 118 jogos desde a sua estreia em outubro de 2016. O jovem futebolista alemão despertou o interesse de várias equipes europeias, logo após a temporada 2019/2020.

Caso seja confirmado, Havertz será a sétima aquisição do Chelsea na temporada. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba foram confirmados anteriormente pela equipe de Londres. A janela de transferências está movimentada para o Chelsea, leia mais sobre as negociações da equipe de Frank Lampard.

