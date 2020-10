Ruben Loftus-Cheek é emprestado ao Fulham

O meio-campista Ruben Loftus-Cheek foi emprestado ao Fulham até o final da temporada 2020/21. A troca de clubes na cidade de Londres foi efetivada ontem (5), no último dia da janela de transferências. O atleta participou de 10 jogos com Frank Lampard no comando técnico do Chelsea. Entretanto, em sete deles, Loftus-Cheek começou no banco de reservas.

O empréstimo de Loftus-Cheek tem como finalidade proporcionar mais minutos de jogo ao atleta. Assim sendo, o futebolista atuará na equipe de Craven Cottage, que é comandada pelo técnico Scott Parker. Até o momento, o Fulham não somou pontos após quatro jogos na Premier League. As derrotas sofridas frente ao Arsenal, Leeds United, Aston Villa e Wolverhampton. Além disso, o clube foi eliminado na Copa da Liga Inglesa, pelo Brentford, por 3 a 0.

Esse será o segundo empréstimo de Ruben Loftus-Cheek em sua carreira. Anteriormente, na temporada 2017/18, o atleta atuou no Crystal Palace e totalizou 25 jogos com o clube do Sul de Londres. Em suma, Ruben marcou dois gols e cinco assistências com o time de Selhurst Park.

No clube de Stamford Bridge, Ruben Loftus-Cheek atuou em 82 jogos com a camisa do Chelsea. O meio-campista obteve 12 gols e 11 assistências no elenco principal. Por outro lado, na equipe sub-23, o meio-campista somou 40 jogos, três gols e quatro assistências na equipe de desenvolvimento.

Ruben Loftus-Cheek integrou o plantel do Chelsea que conquistou duas edições da Premier League – em 2015 e 2017. Além disso, o meio-campista participou da conquista da Liga Europa (2018/19), da UEFA Youth League (2014/15) e da Premier League U21 (2013/14).

