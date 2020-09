Ross Barkley é emprestado ao Aston Villa

Ross Barkley atuará por empréstimo no Aston Villa na temporada 2020/21. O meio-campista foi anunciado pelo Chelsea em janeiro de 2018, após passagem pelo Everton. Barkley fez 86 partidas e marcou 11 gols com a camisa londrina. Recentemente, o meio-campista entrou na folha de artilheiros do jogo contra o Barnsley, válido pela Copa da Liga Inglesa.

Entretanto, a competição por vagas no meio-campo do Chelsea segue intensa. Assim sendo, Ross Barkley acumulou apenas um jogo como titular nos jogos do Chelsea na temporada 2020/21. Justamente, no duelo contra o Barnsley, vitória por 6 a 0 ao Chelsea. Por isso, o atleta atuará o resto da temporada emprestado ao time de Birmingham. O Villa é comandado pelo técnico Dean Smith e o assistente técnico é John Terry, ídolo dos Blues.

Além disso, o Aston Villa confirmou a negociação com Ross Barkley através das suas redes sociais. Posteriormente, o Chelsea também efetivou a transferência de Barkley nas suas páginas oficiais. Nos últimos dias, veículos da inglesa colocaram dois atletas do Chelsea na mira do Aston Villa. Ruben-Loftus Cheek e Ross Barkley, ambos foram ligados ao time do Villa Park. Nesta quarta (30), Barkley foi oficializado no Aston Villa.

Ou seja, quatro atletas do Chelsea foram emprestados para times da Premier League. Ethan Ampadu, Ross Barkley, Michy Batshuayi e Conor Gallagher. Por fim, Frank Lampard também comentou anteriormente sobre Loftus-Cheek e a possibilidade dele ser negociado. Confira.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp