Reguilon e Chelsea estariam em “conversas avançadas”

Chelsea e Everton estão na disputa pelo lateral-esquerdo Sergio Reguilon. Mas segundo a imprensa inglesa noticia nessa quarta-feira (4), os Blues largam na frente na corrida pelo espanhol. Apesar de os Toffees já terem feito uma proposta de £18 mil, os £22,5 mil dos Blues podem ser suficientes para tirar Reguilon do Real Madrid.

O Real é o clube detentor dos direitos de Reguilon. Ele teve uma temporada de destaque no Sevilla, mas estava emprestado. E pelo que os jornais britânicos afirmam, a proposta dos Blues agrada aos Merengues e também ao atleta.

“Conversas avançadas”

Reguilon e o Chelsea estariam em “conversas avançadas” para assinar o contrato. Curiosamente, o espanhol é representado pelo empresário do brasileiro Willian que está de saída. Ele entrou no radar dos Blues há poucas semanas. Isso porque a Diretoria considera as demandas do Leicester por Ben Chilwell absurdas. Pesa a favor de Reguilon o fato de ele ser mais barato.

Negociação

Para contratar o espanhol seriam desembolsados menos de £23 mil, enquanto Chilwell custaria £80 mil aos cofres de Roman Abramovich. Responsável pelas contratações, Marina Granovskaia estaria propondo ao Real um empréstimo, com direito de compra, assim como aconteceu na transação de Mateo Kovacic.

