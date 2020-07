Premier League confirma datas para próxima janela de transferências

A janela de transferências de ‘verão’ da Premier League se estenderá por 10 semanas e terá início dia 27 de julho, um dia após o término das competições domésticas. Assim, os clubes terão até o dia 5 de outubro para concluir seus negócios com jogadores provenientes de outras ligas. Além disso, os clubes do escalão principal terão mais 11 dias – até 16 de outubro – para realizarem transações exclusivamente com times da EFL. Entretanto, a decisão ainda está sujeita à aprovação da FIFA.

A maioria dos campeonatos nacionais europeus ainda está em andamento. Mesmo assim a janela pós pandemia já movimentou 1,2 bilhão de euros ao redor do mundo. Em comparação com anos anteriores, há uma queda para meados de julho. Todavia, a diminuição do fluxo era previsível visto que a dinâmica do mercado da bola foi completamente alterada.

Nesta quarta-feira (15), em comunicado, a Premier League pontuou as alterações. A entidade ainda ressaltou que “após consulta com a EFL, uma janela exclusivamente doméstica será adicionada de 5 de outubro até às 17h, horário da Inglaterra, do dia 16 de outubro. Porém, neste período, os clubes da liga principal só poderão negociar com times da EFL – empréstimos ou transferências. Assim, nenhuma negociação poderá ocorrer entre times da primeira divisão nesse período”.

