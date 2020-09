Petr Cech fala sobre Edouard Mendy, novo goleiro do Chelsea

Petr Cech concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre Edouard Mendy. Coincidentemente, ambos os arqueiros saíram do Rennes para atuar no Chelsea. Além disso, o ídolo do Chelsea mencionou sua influência na negociação do goleiro senegalense com a equipe londrina. O atleta, que foi anunciado recentemente pelo Chelsea, não atuará no embate contra o West Bromwich. Entretanto, Mendy já participou da primeira sessão de treinamentos em Cobham.

Confira o que disse Petr Cech sobre Edouard Mendy.

O começo da observação

“Eu comecei a segui-lo quando o Reims foi campeão na Ligue 2 e foi promovido. Você podia ver em seu primeiro ano com o Reims, na Ligue 1, que ele deu um grande passo em termos de progresso. No ano passado, após se juntar ao Rennes, você observava que o incrível progresso continuava”, iniciou Petr Cech.

“É um atleta que floresceu tarde e talvez isso tenha sido inesperado para algumas pessoas. Ele é um pouco novo no futebol de alto nível, quatro anos apenas. Ainda é cedo, mas ele já tem muita experiência”, afirmou.

Ele tem qualidades para superar momentos difíceis. É algo que o ajuda. Há muita pressão em atuar no Chelsea, mas quando você teve diversos tipos de pressão na sua vida anteriormente, como quando ele estava desempregado, você pode lidar muito melhor com o futebol”, disse.

“No ano passado, jogar com o Rennes na Liga Europa e jogar pela seleção de Senegal, deu muita experiência ao Mendy. Acredito que será um grande adicional ao nosso time. Desafiando nossos goleiros e disputando pela posição de titular”, mencionou.

Características

“Ele é um goleiro muito versátil. Bom com os pés. Senso de distribuição – tanto para perto quanto para longe. E você pode observar que nos últimos dois anos, assistindo futebol europeu, ele dominou situações de cruzamento e jogo aéreo como ninguém”, aponta.

“Ele usa seu tamanho e ele tem grande tempo de leitura da trajetória da bola. Ele é forte em bolas aéreas e comandando na área. Além disso, ele usa seu tamanho muito bem para defesas”, afirmou.

“Ele será uma nova peça para o quebra-cabeça que estamos tentando completar. De ter uma equipe realmente competitiva para lutar por posições mais altas e títulos. Afinal, o Chelsea é sobre isso. Somos um clube de alto nível e temos jogadores de alto nível em cada posição. Por isso, ele está aqui para gerar mais competição em nosso departamento de goleiros, Ou seja, ele concede mais uma opção ao treinador”, disse.

Cech e Mendy vieram do Rennes para o Chelsea

“É bastante peculiar ele vir do mesmo clube que eu, mas não tem nada a ver com isso [semelhanças de jogo]. Joguei o mesmo campeonato, estive lá e sei quão bom é a competição. É claro que os anos passam, mas geralmente acredito que os goleiros oriundos da liga francesa estão prontos para atuar na Premier League. Na França, os jogadores estão sempre fisicamente preparados, assim como na Premier League”, salientou.

“O estilo de futebol que o Rennes jogou no ano passado… Foi muito com o goleiro. Jogando alto e com pressão. É similar com o jogo aqui, onde ele terá uma linha alta e atletas pressionando alto. Por isso, é necessário um goleiro que consiga jogar dessa maneira e antecipando as bolas nas imediações ou dentro da área. Ele será uma grande adição ao departamento de goleiros, concluiu Petr Cech.

