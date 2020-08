ESPN Brasil: Perto do Arsenal, Willian pode antecipar saída

Depois de rejeitar a proposta de renovação do Chelsea, Willian não deve mais vestir a camisa azul. Segundo o canal ESPN Brasil, o brasileiro pode não ir a campo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões neste sábado (8), para assinar com o rival Arsenal.

A emissora alega que o brasileiro se sente desvalorizado pela Diretoria do Chelsea. Em contrapartida, os Gunners anseiam pela assinatura do contrato nos próximos dias e dessa forma, o camisa 10 dos Blues poderia encerrar seu vínculo de forma antecipada.

Proposta do Arsenal agrada

De acordo com o jornalista Bruno Vicari, a intenção do Arsenal é anunciar a contratação de Willian o mais rápido possível. Prestes a completar 32 anos, o meia-atacante esperava do Chelsea uma proposta de pelo menos três anos de contrato.

Contudo, a Diretoria azul ofertou somente dois. O Arsenal, no entanto, propôs vínculo de três anos e largou na frente da concorrência. Atual camisa 10 do Chelsea, Willian também chegou a ser sondado pelo Tottenham e Manchester United. Mas segundo Vicari, preferiu permanecer em Londres. Willian ele está no Chelsea desde 2013, vindo do futebol ucraniano. O brasileiro se recupera de uma lesão e perdeu os dois últimos jogos dos Blues.

