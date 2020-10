Nathan Baxter emprestado ao Accrington Stanley

O goleiro Nathan Baxter, de 21 anos, foi emprestado ao Accrington Stanley, equipe da League One. O empréstimo do arqueiro será válido por toda temporada 2020/21. Nathan Baxter atuou anteriormente no Ross County, na primeira divisão da Escócia, e fez 14 jogos com os Staggies. Por outro lado, Baxter foi relacionado como suplente, na equipe londrina, no embate contra o Barnsley, válido pela Copa da Liga Inglesa 2020/21.

Além disso, Nathan Baxter será o terceiro atleta do Chelsea emprestado para a equipe da League One. Além do arqueiro, Jon Russell e Tariq Uwakwe também atuam por empréstimo na equipe do Accrington Stanley. Assim sendo, os dois atletas foram confirmações da atual janela de transferências.

Baxter ganhou a premiação de Atleta do Ano em duas empréstimos de sua carreira. Primeiramente, a honraria foi dada pelo Woking. Posteriormente, a premiação foi concedida pelo Yeovil Town. O arqueiro tem mais de 130 partidas na categoria adulto em sua trajetória. Em contrapartida, o goleiro integrou o plantel do Chelsea nas conquistas da FA Youth Cup e da UEFA Youth League. Ou seja, Baxter apresenta experiência nas categorias adultas e premiações nas categorias de base.

Por fim, o atleta também prestou serviços ao Metropolitan Police, com 17 anos, e no Solihull Moors. Posteriormente, Woking e Yeovil Town foram os outros clubes da carreira de Nathan Baxter.

