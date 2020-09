“Não espero que Havertz treine conosco”, diz treinador do Leverkusen

Kai Havertz não é esperado para os treinamentos do Bayer Leverkusen. Foi o que disse Peter Bosz, técnico do Bayer Leverkusen, para a Sky Sports. O atleta alemão, que negocia sua transferência para o Chelsea, está com a seleção nacional para a disputa da Liga das Nações. Entretanto, o retorno do jovem futebolista para Leverkusen é considerado improvável. Até mesmo para Peter Bosz.

Questionado sobre o retorno do atleta de 21 anos, o treinador foi enfático. “Infelizmente nosso plantel ainda não está pronto. Eu não espero que Volland e Havertz treinem conosco novamente”, disse o comandante do Leverksuen.

Além disso, o técnico sinalizou positivamente sobre a possibilidade de perder outras peças. “É possível que mais atletas sejam transferidos. Nós definitivamente teremos que buscar novos jogadores”, disse o técnico.

Se confirmado, Havertz será a sétima aquisição do Chelsea na temporada. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba foram confirmados. Destaque no Campeonato Alemão, Kai Havertz acumulou 36 gols e 25 assistências em 118 jogos desde a sua estreia em outubro de 2016.

Por isso, Kai Havertz despertou o interesse de várias equipes europeias. Entretanto, nas últimas semanas, cresceu os rumores de negociação do futebolista com o Chelsea FC.

Segundo o The Guardian, o Chelsea chegou ao acordo inicial com o Bayer Leverkusen. O jornal aponta o valor inicial de 72 milhões de Libras para a concretização da transferência. Se confirmado, esse valor supera a negociação de Kepa Arrizabalaga, no valor de 71.6 milhões de Libras. No entanto, as negociações ainda estão em andamento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp