Marco Van Ginkel emprestado ao PSV Eindhoven

O meio-campista holandês Marco Van Ginkel foi emprestado pela terceira vez ao PSV Eindhoven. Anteriormente, Van Ginkel atuou na equipe holandesa nos anos de 2016 e 2018, conquistando dois títulos da Eredivisie (campeonato nacional da Holanda). Além disso, em 2018, Van Ginkel foi o capitão da equipe na conquista da competição. O atleta retorna ao PSV dois anos depois do seu último jogo realizado. O futebolista precisou de um longo período de reabilitação após cirurgia na perna.

Depois do seu empréstimo ao Vitesse Arnhem (Holanda), em 2013, Van Ginkel acumulou quatro jogos com a camisa do Chelsea. Entretanto, uma lesão atrapalhou o holandês na busca de continuidade e atuações seguidas. Posteriormente, Van Ginkel foi emprestado ao Milan (Itália) e ao Stoke City (Inglaterra).

No PSV, Marco van Ginkel fez oito gols em 16 jogos no ano de 2016. Incluindo um gol logo na estreia com a camisa do time de Eindhoven. Entretanto, uma nova lesão teve como consequência a perda do início da temporada seguinte. Por outro lado, após a recuperação, ele voltou ao Phillips Stadium para novo empréstimo – totalizando 18 meses de vínculo na segunda passagem.

Assim sendo, Marco Van Ginkel estreou novamente com o PSV e com gol no primeiro jogo. Consequentemente, o atleta do Chelsea foi nomeado capitão da equipe holandesa e conduziu o plantel para a conquista da temporada 2017/18. Na oportunidade, a vitória por 3 a 0 contra o Ajax e o título garantido ao PSV.

Por fim, o atleta de 27 anos retorna ao clube holandês após a extensão contratual de um ano com o Chelsea. Ou seja, a concretização da oitava temporada de Marco Van Ginkel como Chelsea. Entretanto, esse será o quinto empréstimo do atleta desde 2014.

Ficha técnica

Nome: Marko Van Ginkel

Idade: 27 anos. 01/12/1992

Altura: 1,86

Posição: Meio-campista central

Contrato: 30/06/2021

Ainda no território holandês

Juan Castillo, atleta do Chelsea, atuará no AZ Alkmaar, por empréstimo, na temporada 2020/21. Esse será o segundo empréstimo consecutivo para o futebolista em seu país de origem. Anteriormente, Castillo atuou em 23 jogos com o Ajax II, equipe que disputa a segunda divisão nacional. Por isso, Castillo terá a sua primeira oportunidade na Eredivisie (elite do campeonato nacional holandês).

Primeiramente, o atleta foi contratado pelo Chelsea em 2016, oriundo do próprio Ajax. Castillo foi uma figura protagonista nas categorias de base do clube londrino. Ele representou o Chelsea nas finais da UEFA Youth League de 2018 e 2019, nas derrotas frente ao Barcelona e Porto. Além disso, e mais recentemente, Castillo atuou na equipe de desenvolvimento do Chelsea, que é comandada pelo técnico Andy Myers.

Assim sendo, o AZ Alkmaar vive uma situação curiosa no Campeonato Holandês. O time empatou todos os três jogos da competição na temporada 2020/21. Primeiramente, 1 a 1 contra o Zwolle. Posteriormente, um elástico 3 a 3 contra o Fortuna Sittard. Por fim, um dilatado 4 a 4 frente ao Sparta Rotterdan. Por fim, na temporada passada, o novo time de Juan Castillo ficou com a segunda colocação da competição nacional. O Alkmaar estava empatado em pontos com o Ajax, mas a equipe da capital ficou com a premiação da Eredivisie.

Ficha técnica

Nome: Juan Familia-Castillo

Idade: 20 anos. 13/01/2000

Posição: Lateral-esquerdo

Contrato: 30/06/2021

