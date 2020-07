Marca: Interesse do Chelsea em Oblak é confirmado por assistente

Em entrevista para o jornal espanhol Marca, o assistente técnico do Atletico de Madrid German Burgos, confirmou o interesse dos Blues em Jan Oblak. Segundo a fonte, o membro da equipe do Atleti estaria de saída do clube ao fim da temporada. Assim, disse que Roman Abramovich está atrás do goleiro para reforçar seu time.

A admissão encontra repercussão em afirmação de Diego Simeone nesta semana. O técnico disse que não estava surpreso pelo suposto interesse dos Blues no capitão de sua equipe. “É lógico e normal que todos queiram Oblak. Ele é nosso capitão e um jogador importante. Espero que possa continuar contando com seu trabalho”, explicou.

O arqueiro de 27 anos é considerado um dos melhores do mundo e atualmente possui uma cláusula de 108 milhões de libras. O valor em si poderia dissuadir os Blues, mas o jornal Metro reportou uma possível troca envolvendo Kepa. Entretanto, o interesse dos espanhóis em repatriar o goleiro não está claro.

Portanto, a especulação vai ao encontro da necessidade eminente do Chelsea em fortalecer a sua defesa. Na atual temporada já são 49 gols sofridos em 36 jogos. Assim, apesar do alto valor pago por Kepa, Frank Lampard estaria interessado em uma troca envolvendo os dois jogadores.

