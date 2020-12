Marc Guehi: Chelsea ou permanentemente no Swansea, diz portal

O The Athletic publicou nesta segunda-feira (14) que Marc Guehi, zagueiro do Chelsea e emprestado para o Swansea, está na mira do clube do País de Gales. Entretanto, o desejo da equipe da segunda divisão inglesa é manter o atleta em definitivo para a próxima temporada. Entretanto, na mesma publicação, o informativo contrapõe mencionando que o clube de Londres considera seriamente a inclusão de Guehi no primeiro time.

Seu desempenho no Swansea City está sendo monitorado por Frank Lampard e seus assistentes: Jody Morris e Joe Edwards. Ou seja, Swansea quer ficar com o futebolista. Por outro lado, o futuro do defensor está ligado ao clube da Fulham Road. Além disso, Marc Guehi é comandado por Steve Cooper, técnico campeão da Copa do Mundo Sub-17 com o zagueiro, no time galês.

Segundo o SofaScore, o zagueiro atuou em 15 partidas com o Swansea e acumulou clean sheets em sete embates. Guehi apresenta uma média de 2.1 interceptações por jogo e índice de 0,2 dribles sofridos por jogo. Por fim, Guehi apresenta uma média de 7.09, segundo a avaliação do portal esportivo. Por fim, no clássico contra o Cardiff City, ele recebeu a nota 7. Guehi somou 70% de precisão dos passes e quatro acertos em seis tentativas de bolas longas. Além de oito duelos vitoriosos em 14 confrontos.

Em conclusão, o defensor está no Chelsea desde os oito anos de idade e o contrato de Guehi tem duração até junho de 2022. O valor estipulado em caso de transferência é de 5.5 milhões de Euros, segundo o Transfermarkt.

