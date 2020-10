Malang Sarr está na mira do Porto, diz jornal português

O jornal A Bola apontou o Porto como destino do francês Malang Sarr. O defensor foi anunciado pelo Chelsea para a atual temporada. Entretanto, o informativo lusitano aponta que o atleta de 21 anos, após passagem pelo Nice, deve ir para o clube português para ganhar experiência.

Outros clubes europeus monitoram o defensor. A Sampdoria e o Saint-Etienne observam os passos do zagueiro francês e foram ligados ao atleta do Chelsea. Por outro lado, o jornal afirma que a equipe portuguesa está convicta e sinaliza interesse em avançar com as negociações. “Porto prepara-se para garantir a contratação do defensor Malang Sarr, jovem recentemente contratado pelo Chelsea, após término contratual com o Nice”, disse A Bola.

“O francês é canhoto e versátil. Há possibilidade de atuar no setor central da defesa, assim como no lado esquerdo do sistema defensivo. Seria uma peça de reposição imediata para a saída de Alex Telles*”, informou o jornal sobre Malang Sarr.

*Obs: Alex Telles está por próximo de fechar com o Manchester United para a temporada 2020/21

Tiemoue Bakayoko rumo ao futebol italiano

A Sky Sports afirma que Bakayoko passará por exames médicos e será atleta do Napoli. O meio-campista trabalhou com Gennaro Gattuso durante a sua passagem pelo Milan. Segundo o jornal, detalhes separam a possibilidade do reencontro entre Gattuso e Bakayoko, desta vez, no Napoli. Por fim, o Milan estava interessado nos serviços do atleta francês, mas os valores foram um impedimento ao desfecho positivo ao clube rossonero.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp