Malang Sarr atuará por empréstimo no FC Porto

Malang Sarr, defensor que foi anunciado pelo Chelsea em agosto, foi emprestado ao Porto para a temporada 2020/21. O site oficial do Chelsea confirmou a negociação do francês com a equipe lusitana. Além disso, o portal oficial do clube londrino mencionou que o empréstimo de Sarr tem como propósito o aumento do tempo de jogo do atleta. Posteriormente, outro fator vital da negociação é a experiência para o futebolista, que tem apenas 21 anos.

Anteriormente, Malang Sarr atuou no Nice, clube da elite francesa, quando seu contrato expirou. Assim sendo, o defensor assinou um contrato de cinco anos com a equipe de Stamford Bridge. Em conclusão, Sarr efetivou seu próximo passo na carreira junto ao Porto, o atual campeão português.

O Porto ocupa a terceira colocação da Primeira Liga portuguesa. Foram três jogos disputados na temporada 2020/21 que, para o Porto, terá a Liga dos Campeões como principal desafio. A equipe do estádio do Dragão compõe o grupo ao lado de Manchester City, Olympiakos e Marseille. Vale ressaltar que o Porto é comandado por Sérgio Conceição, que também passou anteriormente pela França – ex-técnico do Nantes.

O jornal A Bola tinha apontado anteriormente sobre a possibilidade do defensor se juntar ao Porto. Por fim, a negociação entre Malang Sarr e o FC Porto foi concretizada na terça-feira (6). Em conclusão, Sarr atuará com o número 32 em Portugal.

