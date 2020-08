Malang Sarr assina por cinco anos com Chelsea

Malang Sarr é mais um reforço do Chelsea. Desde já o zagueiro de 21 anos assina por cinco anos com os Blues. Vindo de graça, após encerrar seu contrato com o Nice, Sarr seguirá por empréstimo até o final da temporada 2020/2021. O clube ainda não informou qual será o destino do atleta. Mas a intenção é dar “rodagem” na Europa.

Sarr chegou ao Nice com apenas cinco anos de idade. Passou 12 anos na Academia do clube, até que em 2016 estreou na equipe principal. Portanto, o contrato assinado com Chelsea será apenas seu segundo na carreira profissional. O defensor fez sua primeira partida na equipe principal do Nice aos 17 anos.

Logo na primeira partida mostrou que tem estrela. Dessa forma, anotou seu primeiro gol. Aos 60 minutos do jogo contra o Rennes, Sarr cabeceou sozinho e garantiu a vitória do Nice. A ascensão meteórica chamou atenção de vários clubes europeus.

Enquanto isso, seguia se destacando no Nice. Nesse meio tempo, completou 100 partidas pelo clube no início da temporada 2019/2020. Apesar do sucesso, optou por não renovar com os franceses. Portanto, livre no mercado, assinou com os Blues. O talento de Sarr – que pode atuar como zagueiro e lateral – também é utilizado na Seleção Francesa. O zagueiro figura nas equipes de base desde 2014. Naquele ano estreou no Sub-16. Em conclusão, atualmente veste a camisa do país no Sub-21.

Ao anunciar a contratação do zagueiro, Marina Granovskaia elogiou o jovem: “A oportunidade de assinar com Malang foi uma que não podíamos perder. Ele é uma grande possibilidade e iremos monitorá-lo de perto durante o período de empréstimo, esperando que ele volte logo ao Chelsea. Estamos muito felizes em recebê-lo no clube hoje“.

Ficha Técnica

Data de Nascimento: 23/01/1999

Local de nascimento: Nizza

Nacionalidade: França

Altura: 1,82 m

Posição: Zagueiro

Agente: P&P Sport Management S.A.M

