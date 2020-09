Luke McCormick emprestado ao Bristol Rovers

Luke McCormick, atleta das categorias de base do Chelsea, seguirá sua carreira em um empréstimo ao Bristol Rovers. Esse é o segundo empréstimo do atleta de 21 anos para times da League One. McCormick entrou em campo anteriormente no Shrewsbury Town, onde o futebolista protagonizou oito partidas antes de retornar ao Chelsea.

O atleta atuou no calendário da equipe de desenvolvimento do Chelsea na conquista da Premier League 2, na temporada 2019/20. Em adição, o futebolista foi relacionado como substituto para o amistoso da equipe de Frank Lampard, contra o Brighton.

Além disso, McCormick está no Chelsea desde o Sub-9 e participou do Sub-18, em 2017, que venceu três competições em disputa no calendário. Na oportunidade, o Chelsea conquistou a Under-18 Premier League, U18 Premier League Cup e a FA Youth Cup.

Por outro lado, o Bristol Rovers está atualmente na 20ª posição da League One e terá desafio fora de casa na próxima rodada. O time enfrentará o Doncaster Rovers, 4º colocado na competição, no sábado (16), às 11h (horário de Brasília). Além de McCormick, o Bristol conta com Josh Grant em seu plantel. Grant tem passagem nas categorias de base do Chelsea

Por fim, o time de Bristol já oficializou, através das redes sociais, o empréstimo do futebolista de 21 anos. Confira a publicação da equipe da League One.

