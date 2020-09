Loftus-Cheek monitorado por West Ham e Aston Villa, segundo site

Segundo o Goal.com, West Ham e Aston Villa demonstraram interesse em contratar Ruben Loftus-Cheek, atleta do Chelsea, por empréstimo, após ele não ter atuado na goleada frente ao Barnsley por 6 a 0. A publicação afirma que o atleta de 24 anos ficou frustrado com a decisão de Frank Lampard de não relacioná-lo para o duelo. Por isso, Loftus-Cheek estaria considerando suas opções no mercado.

Primeiramente, o Aston Villa almeja um meio-campista para a temporada 2020/21, segundo a matéria. Em outras palavras, uma possiblidade seria a aproximação de John Terry, assistente técnico no Aston Villa, e Ruben Loftus-Cheek. Por outro lado, o West Ham daria a oportunidade ao meio-campista de permanecer em Londres. Vale ressaltar que Loftus-Cheek foi emprestado em uma oportunidade para outra equipe londrina: Crystal Palace, na temporada 2017/18.

Além disso, Antonio Rudiger também não estava no plantel do Chelsea contra o Barnsley. O Goal.com mencionou que clubes italianos observam a situação do defensor alemão. Mais precisamente, a Roma e o Milan.

Lampard despistou possibilidade de negociação

“A situação é que eles não estão no plantel [para o jogo]. […] Eu disse algo similar em outro momento; eles apenas não estão no plantel. É apenas uma escolha desse momento”, afirmou Frank Lampard sobre Loftus-Cheek e Rudiger.

“Não posso ter todos os zagueiros no elenco. Eu continuo sendo questionado sobre o tamanho do meu elenco. Há possibilidade movimentação [de peças], nós sabemos disso, mas nada está concretizado. Terá que ser algo adequado para o clube, para os atletas e para mim, em termos do que acontecerá nas próximas semanas, disse Lampard.

