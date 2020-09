Loftus-Cheek desperta interesse do Aston Villa, diz Daily Mail

Segundo o jornal, o Aston Villa deseja contratar Ruben Loftus-Cheek, atleta do Chelsea, por empréstimo. O Daily Mail afirma que a equipe de Birmingham lidera a disputa pela negociação. Afinal, Southampton e West Ham também estão interessados no meio-campista de 24 anos. Dean Smith, técnico do Villa, quer contar com o futebolista até o fechamento da janela de transferências, no dia 5 de outubro.

O Mail afirma que o Chelsea deseja negociar por empréstimo alguns atletas após o alto investimento no mercado. Por outro lado, o Villa monitora a situação de duas peças do plantel londrino. Ruben Loftus-Cheek e Ross Barkley. Apesar do interesse em dois atletas, as regras da Premier League estipulam apenas uma contratação por empréstimo por clube. Ou seja, emprestar Loftus-Cheek e Barkley ao Aston Villa já está automaticamente descartado.

Por isso, o Daily Mail afirma que o Aston Villa está priorizando o empréstimo de Ruben Loftus-Cheek para a temporada 2020/21. Além disso, os torcedores do Villa sinalizam positivamente sobre a negociação do atleta que já atuou em 10 oportunidades com a camisa da seleção da Inglaterra.

Outros portais mencionaram a possibilidade da saída de RL-C

Recentemente, o portal Goal.com também divulgou que West Ham e Aston Villa estavam de olho no meio-campista. Além disso, o informativo mencionou que a presença de John Terry, assistente técnico do time de Birmingham, poderia auxiliar na negociação.

Logo após o duelo contra o Brighton, Frank Lampard foi questionado sobre o meio-campista na estreia da temporada. “Claro que o Ruben [Loftus-Cheek] ficou muito tempo fora e, inclusive, o retorno dele para atuar foi prejudicado devido ao período de isolamento. Desta forma, teremos que dar um pouco mais de tempo para ele”, disse o técnico.

Por fim, Loftus-Cheek não participou dos últimos jogos do Chelsea. Consequentemente, os rumores de saída do meio-campista aumentaram após o futebolista não ser relacionado para os jogos contra Liverpool e West Bromwich. Ambos os compromissos válidos pela Premier League.

