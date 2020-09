Lewis Baker atuará por empréstimo no futebol turco

Lewis Baker será atleta do Trabzonspor, da Turquia, na temporada 2020/21. O futebolista será comandado por Eddie Newton, que passou vários anos em cargos técnicos no Chelsea, e assumiu o comando do time turco recentemente. Newton conduziu o Trabzonspor ao triunfo na Copa da Turquia e ao segundo lugar no campeonato local.

Essa será a quarta temporada fora da Inglaterra para Lewis Baker. O futebolista atuou no Vitesse Arnhem em duas temporadas. Por outro lado, Baker fez nove jogos com o Fortuna Dusseldorf, em solo alemão.

Lewis Baker está no Chelsea desde o Sub-10 e capitaneou várias equipes das divisões de base londrina. Além disso, Baker participou de campanhas frutíferas na equipe de Stamford Bridge. O atleta atuou na decisão da FA Youth Cup e da NextGen Series. Posteriormente, Baker foi nomeado o Melhor Jogador da competição no torneio precursor da UEFA Youth League. Além disso, o meio-campista foi escolhido o Jovem Atleta do Ano do Chelsea.

Assim sendo, o futebolista marcou o gol da vitória contra o Manchester United, que assegurou o título da Premier League Sub-21, no ano de 2014. No mesmo ano, o gol de bicicleta marcado por ele, diante do Arsenal, foi escolhido o Gol da Temporada.

A estreia de Baker na categoria adulto ocorreu em janeiro de 2014, quando Baker substituiu o brasileiro Oscar na vitória por 2 a 0, contra o Derrby County. Esse jogo foi realizado na Terceira Rodada da Copa da Inglaterra.

O atleta de 25 anos acumulou experiência em clubes do futebol inglês. Na Championship, Baker atuou por Sheffield Wednesday, Reading, Leeds United e Middlesbrough. Por outro lado, o atleta fez três gols e duas assistências na campanha do acesso do MK Dons, da League One para a Championship.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp