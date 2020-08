Leboeuf afirma que zaga de Lampard precisa de uma referência

Acabou a temporada na Inglaterra e o momento é de especulações. O Chelsea está no meio delas. O principal nome envolvido nas negociações é do alemão Kai Havertz, possível novo reforço para o ataque. Mas na visão do ex-jogador do Chelsea, Frank Leboeuf, a Diretoria precisa olhar para o sistema defensivo.

Leboeuf foi um dos principais nomes da zaga no final dos anos 1990 para início de 2000. Campeão do Mundo com a França em 1998, o ex-Blue acredita que Frank Lampard necessita de uma referência na defesa, alguém no estilo de Virgil van Dijk, do Liverpool.

Lampard precisa de uma referência na zaga

A melhoria do Chelsea também passa pelo gol. “O goleiro é um grande problema, mas você precisa ir ao principal. Se você olhar o problema principal, são os zagueiros“, disse ao ESPN FC. Segundo Leboeuf, os atuais defensores não são bons o suficiente.

“Zouma está indo bem, mas não estou confiante sobre Rudiger, não estou confiante sobre Christensen. Eu não sei o que acontecerá com Tomori, mas eu penso que eles precisam de um grande jogador. Você viu o que aconteceu com o Liverpool quando contrataram Van Dijk, ele mudou tudo. Até Lovren e Gomez pareciam melhores ao lado dele“, continuou o francês.

Especulações sobre a defesa

Coincidência ou não, alguns veículos ingleses mencionam o interesse do Chelsea no também alemão Matthias Ginter. Ex-Borussia Dortmund e hoje no Mönchengladbach, o medalhista Olímpico em 2016 está na mira dos Blues. A negociação envolveria o dinamarquês Christensen, que já atuou no clube alemão. Mas tudo é apenas especulação, segundo o próprio Ginter, que demonstrou interesse em permanecer no seu país.

Quanto à posição citada como “grande problema” por Leboeuf, o gol segue sem um substituto para Kepa. Até o momento nomes como Oblak, Onana e até mesmo Ter Stegen foram ventilados, mas nada de concreto aconteceu.

O Mercado do Chelsea

Aparentemente de certo no Mercado do Transferência do Chelsea há apenas a iminente saída de Willian e o provável anúncio de Havertz. O brasileiro rejeitou mais uma proposta de renovação dos Blues, conforme mostramos mais cedo. No que diz respeito ao alemão, a chegada de Havertz ainda depende do “ok” do atleta.

O rumor ganhou força nessa segunda-feira (3) após a imprensa alemã noticiar que o Bayern de Munique teria desistido de contratar o jogador de 21 anos. Também hoje outro nome aparece vinculado ao Chelsea. Nick Pope, do Burnley passou a ser cotado como substituto de Kepa. O espanhol, inclusive, estaria disposto a baixar seu salário para não seguir nos Blues.

Por fim, o nome de Ben Chilwell voltou a rondar a torcida azul. Seu ex-companheiro de Leicester City, Danny Drinkwater postou uma rodo no Instagram marcando o Chelsea e alegando agir como “agente” para levar Chilwell a Londres. Contudo, a negociação entre Blues e Foxes pode esbarrar no alto valor cobrado pelo Leicester. Chilwell é visto por Brendan Rodgers como peça fundamental ao seu elenco e não está disposto a liberá-lo para um rival.

