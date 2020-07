Kicker: Havertz escolhe o Chelsea, mas Leverkusen atrasa a transferência

Segundo a revista alemã Kicker, o Chelsea é o único clube disposto a pagar a multa de Kai Havertz. Além disso, ele já teria escolhido Londres como sua casa. Entretanto, o Bayer Leverkusen somente deixaria o jovem sair após terminada a campanha na Europa League. Assim, o jogador poderia ser mantido até 21 de agosto, se o time chegar à final. A competição volta no próximo mês com o time alemão disputando o jogo de volta das oitavas-de-final.

Tudo aponta para o alemão desembarcar em Londres para a próxima temporada. Entretanto, o atraso pode significar que Havertz perderia o início da próxima Premier League. Apesar disso, o Leverkusen não ficará no caminho do jogador, que já disse que pretende sair para a Premier League na janela de verão. Inclusive, o diretor esportivo dos alemães, Rudi Voller, confirmou um acordo que previa a saída do atleta mediante algumas condições. Assim, o clube exige uma compensação na casa dos 100 milhões de euros.

Leia mais: Bild: Rudiger tenta convencer Havertz a se juntar ao Chelsea

Todavia, o Chelsea já teria feito uma proposta por Havertz. Segundo o Bild, os Blues teriam acenado com uma proposta de 70 milhões no ato mais 30 em bônus por desempenho. Para isso, os londrinos deveriam garantir a classificação para a Champions League. Porém, recentemente a BBC Sport noticiou que o próximo time do jovem não precisa necessariamente estar na competição europeia visto que ele “possui ambições à longo prazo”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp